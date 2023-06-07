Що було в моді 30 тис. років тому: печера в Іспанії показала аксесуари з палеоліту

Наші предки, попри важке і небезпечне життя, були людьми, тож не дивно що вони любили прикраси. Нове дослідження виявило, що вони були готові вирушити в небезпечну подорож заради звичайних мушель.

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Люди палеоліту жили в умовах дефіциту: позбавлені необхідної медичної допомоги, розвинених знарядь праці та організованого управління, вони вели простий спосіб життя. Однак останні дослідження показують, що ці давні люди володіли гострим почуттям естетики. Згідно з дослідженням, перші мешканці Іспанії, що жили приблизно 25-30 тисяч років тому, вирушали у важкі подорожі, щоб отримати та ретельно виготовити прикраси, пише Miami Herald.

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Дослідження, проведене спільною групою іспанських та німецьких дослідників, зосередилося на печері, розташованій поблизу Малаги, як зазначено в пресрелізі, опублікованому Університетом Кадіса.

Усередині цієї печери дослідники зробили гостроцікаве відкриття — набір з приблизно дванадцяти оброблених морських мушель. Вважається, що ці мушлі слугували підвісками, якими прикрашали тіла люди епохи палеоліту.

Що робить ці артефакти справді винятковими, так це їхнє віддалене розташування від берегової лінії, що відрізняє їх від схожих знахідок. Ця відмінність означає, що для отримання цих мушель необхідно було долати значні відстані.

Дослідники припускають, що ранні люди здійснювали небезпечні подорожі довжиною щонайменше 50 кілометрів, щоб здобути мушлі з Середземного моря. Ба більше, через зміну берегової лінії протягом наступних тисячоліть, цілком ймовірно, що ці безстрашні дослідники наважувалися долати ще довші відстані.

Відомо, що печера, названа Куева-де-Ардалес, була місцем значної символічної активності, як виявили дослідники. Окрім надзвичайних мушель, в її печерних глибинах знайдено понад 1 000 старовинних гравюр і малюнків. Ця печера має величезне значення, оскільки її спорадично заселяли люди протягом приблизно 58 000 років.

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