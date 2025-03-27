Любят пощекотать нервы: найден единственный вид на Земле, которому нравятся удары молнии (фото)

Несмотря на то, что большинство живых существ плохо переносят прохождение через них миллионов вольт, но один вид, похоже, лишь выигрывает от ударов молнии.

Related video

Молния — серьезная угроза для большинства живых видов и деревьев, причем даже там, где лесные пожары случаются редко. Однако естественный отбор — мощная сила и теперь ученые обнаружили один вид лесных гигантов, которые получают пользу от ударов молнии, пишет IFLScience.

В 2015 году доктор Эван Гора из Института исследований экосистем имени Кэри был невероятно удивлен выживанию дерева Dipteryx oleifera, которое он нашел в Панаме. Исследователь наблюдал, как деревья вокруг этого были убиты, а паразитическая лоза была вырвана прямо из его кроны — все это свидетельствовало о том, что дерево выжило после удара молнии.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Позже доктор Гора с коллегами начали замечать, что большинство деревьев, которым удавалось выжить после удара молнии, на самом деле относились к одному и тому же виду — Dipteryx oleifera. Они решили исследовать ранее не проверенную гипотезу о том, что некоторые деревья выработали механизмы выживания после удара молнии.

В результате три года назад ученые опубликовали доказательства того, что некоторые виды деревьев на самом деле гораздо более устойчивы к молниям, чем другие. Однако их последующее исследование пришло к гораздо более примечательному выводу: D. oleifera на самом деле получает пользу от удара молнии, который убил бы другие.

В ходе исследования доктор Гора с коллегами использовали систему определения местоположения молний и обнаружили 94 удара молнии в природном памятнике Барро Колорадо в Панаме, поразивших 93 дерева. Они измерили здоровье деревьев, в которые ударила молния напрямую, и их соседей через два-шесть лет.

Ученые пришли к выводу, что в случае деревьев Dipteryx oleifera молния, вероятно, дает им сверхспособности. Все девять D. oleifera в выборке выжили с небольшими повреждениями, по сравнению с 56% смертности для выборки в целом. Исследователи обнаружили, что представителям этого вида на самом деле удалось быстро восстановиться после удара. Более того, деревья, вероятно, также стали здоровее, чем были до удара молнии.

Сравнение Dipteryx oleifera сразу после удара молнии и спустя годы, когда деревья вокруг него погибли Фото: Cary Institute of Ecosystem Studies

Команда также обнаружила, что деревья этого вида, как правило, на 4 метра выше своих ближайших соседей. Ученые полагают, что это связано с тем, что другим деревьям необходимо восстанавливаться после удара молнии. Для других деревьев такое возвышение было бы неоднозначным благом. Это означало бы больший доступ к солнечному свету, но также привлекало бы удары молнии, но для Dipteryx это беспроигрышный вариант.

С другой стороны исследования показывают, что расти рядом с D. Oleifera — опасное дело. Результаты указывают на то, что соседние деревья на 48% чаще погибали в ходе исследования, чем те, что росли рядом с большими деревьями других видов. В среднем девять соседних деревьев погибали за один удар по D. oleifera, несмотря на то, что они не были теми, в которые попала молния напрямую.

Еще одним несомненным плюсом для этого вида деревьев является то, что D. oleifera в 14 раз более склонной к производству потомства, чем если бы она не обладала устойчивостью к молниям. Как и у многих крупных деревьев, у D. oleifera высокая смертность в небольшом размере, но те, стволы которых достигают 60 сантиметров в ширину, живут очень долго.

В то же время ученые признают, что им все еще неизвестно, как именно деревьям удается переживать удары молний и сколько энергии они на самом деле могут передавать. Команда обнаружила доказательства существования еще трех видов, которые также кажутся в некоторой степени устойчивыми к молниям, но для подтверждения им необходимы более крупные образцы.

Ранее Фокус писал о том, что ученые воскресили дерево из 1000-летнего семени, найденного в пещере.