На скорости 40 000 кадров в секунду. Ученые запечатлели уникальные кадры обратного движения молнии

Если вы никогда не видели, как молния устремляется вверх, сегодня — ваш счастливый день.

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Увидеть, как молния движется в обратном направлении — настоящая удача, а в прошлом году исследователям удалось не только наблюдать этот уникальный момент, но и запечатлеть его на видео, пишет Futurism.

Еще в прошлом году исследователи из Сан-Жозе-дус-Кампус (Бразилия) смогли запечатлеть момент, когда молниеотводы нескольких зданий синхронно потянулись, чтобы встретить падающие с небес молнии. Другими словами ученым удалось заснять момент, когда громоотводам удалось сдержать молнию — молнией.

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Впервые фотографии этого захватывающего действа были опубликованы еще в декабре 2022 года, однако сейчас появилось видео, которое объединило все эти снимки воедино. Чтобы "поймать молнии" ученые использовали высокоскоростную камеру, записывающую 40 тысяч кадров в секунду, расположенную примерно в 140 метрах от удара.

Отметим, что основной целью исследование вовсе не было желание сделать удивительные снимки. На самом деле ученые хотели изучить эффективность и функции громоотводов, установленных на зданиях.

Идея заключается в том, что в самой высокой точке здания устанавливается стержень из меди или алюминия, затем к нему прикрепляют провода, идущие к земле, которые отводят интенсивный электрический заряд молнии вокруг конструкции и от нее. Однако жезл на самом деле не является пассивным: вызванный отрицательным зарядом молнии, он запускает положительный заряд в сторону приближающейся электрической нити. К слову, именно это и запечатлели исследователи с помощью высокоскоростной камеры.

По словам старшего научного сотрудника Национального института космических исследований в Бразилии и автора исследования Марсело Саба, удивительным является тот факт, что подобные ответные молнии может запускать не только громоотвод, но и люди. По его словам, на это способен любой человек, находящийся на открытом пространстве — он также способен запустить соединительный заряд из головы или плеч, что приведет к травмам, даже если молния не попала в человека напрямую.

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