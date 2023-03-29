На швидкості 40 000 кадрів на секунду. Вчені зробили унікальні кадри зворотного руху блискавки

Якщо ви ніколи не бачили, як блискавка прямує вгору, сьогодні — ваш щасливий день.

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Побачити, як блискавка рухається у зворотному напрямку — справжній успіх, а минулого року дослідникам вдалося не лише спостерігати цей унікальний момент, а й відобразити його на відео, пише Futurism.

Ще минулого року дослідники з Сан-Жозе-дус-Кампус (Бразилія) змогли зафіксувати момент, коли блискавковідводи кількох будівель синхронно потяглися, щоб зустріти блискавки, що падають з небес. Тобто вченим вдалося зняти момент, коли громовідводам вдалося стримати блискавку — блискавкою.

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Вперше фотографії цього захопливої події були опубліковані ще в грудні 2022 року, проте зараз з'явилося відео, яке поєднало всі ці знімки. Щоб "зловити блискавки" вчені використовували високошвидкісну камеру, що записує 40 тисяч кадрів на секунду, розташовану приблизно за 140 метрах від удару.

Зазначимо, що основною метою дослідження було зовсім не бажання зробити дивовижні знімки. Насправді вчені хотіли вивчити ефективність та функції громовідводів, встановлених на будинках.

Ідея полягає в тому, що у найвищій точці будівлі встановлюється стрижень з міді або алюмінію, потім до нього прикріплюють дроти, що йдуть до землі, які відводять інтенсивний електричний заряд блискавки навколо конструкції та від неї. Однак стрижень насправді не є пасивним: викликаний негативним зарядом блискавки, він запускає позитивний заряд у бік електричної нитки, що наближається. До речі, саме цей момент й зафіксували дослідники за допомогою високошвидкісної камери.

За словами старшого наукового співробітника Національного інституту космічних досліджень у Бразилії та автора дослідження Марсело Саба, дивним є той факт, що подібні блискавки у відповідь може запускати не тільки громовідвід, а й люди. За його словами, на це здатна будь-яка людина, яка перебуває на відкритому просторі — вона також здатна запустити сполучний заряд із голови або плечей, що призведе до травм, навіть якщо блискавка не потрапить у людину безпосередньо.

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