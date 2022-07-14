Червона блискавка: вчені пояснили феномен дивовижних атмосферних явищ

Дуже сильні грози можуть спричинити появу незвичайного погодного феномену під назвою спрайт.

Згадуючи слово спрайт, у деяких людей може виникнути асоціація з популярним напоєм. Але насправді цим словом називають червоні блискавки, які з'являються у верхніх шарах атмосфери. Вчені досі намагаються зрозуміти природу цих практично невловимих атмосферних явищ, повідомляє Space.

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Досить незвичайне погодне явище, яке називають спрайтом, схоже на блискавку червоного кольору. Цей феномен безпосередньо пов'язаний із дуже сильними грозами. Але звичайний спалах блискавки йде з хмар донизу до поверхні, а спрайти йдуть у верхні шари атмосфери.

[ + – ] Знімок спрайту, зроблений телескопами у Європейській південній обсерваторії у Чилі Фото: ESO

Ці червоні блискавки з'являються лише на кілька мілісекунд, і це дуже ускладнює їхнє вивчення. Спрайти з'являються під час сильної грози на висоті від 50 до 130 км над поверхнею, тоді як звичайні блискавки утворюються на висоті не більш як 16 км. Ці червоні блискавки можуть мати завдовжки кілька десятків кілометрів, а завширшки досягати до 50 км.

Спрайти приймають зазвичай форму медузи або моркви. Враховуючи те, що слово спрайт з англійської можна перекласти як ельф або фея, то ця назва є дуже підходящим для цього чарівного явища. Проте термін спрайт є акронімом, який можна перекласти з англійської як "стратосферні обурення, що виникають внаслідок сильної електризації грози".

[ + – ] Перше кольорове зображення спрайту, зняте з літака 1994 року Фото: wikipedia

Ці червоні блискавки, як і звичайні блискавки, виникають через накопичення електричного заряду в хмарах, але на відміну від знайомих нам явищ вирушають вгору в атмосферу, в середньому на висоту 80 км. Спрайт дуже важко побачити з поверхні планети. Їх можуть побачити пілоти літаків, що високо летять, зокрема спеціальних дослідницьких літаків, а також астронавти з МКС.

Ці червоні блискавки є складовим компонентом явищ у верхніх шарах атмосфери, які називаються перехідними явищами, що світяться. Як і спрайти, ці явища мають також чарівні назви: блакитний джет і ельф. Всі вони з'являються на різних висотах, але їх поєднує те, що вони є сферами яскравого світіння в атмосфері.

[ + – ] Ці червоні блискавки є складовим компонентом явищ у верхніх шарах атмосфери, які називаються перехідними явищами, що світяться. Як і спрайти, ці явища мають також чарівні назви: блакитний джет і ельф. Всі вони з'являються на різних висотах, але їх поєднує те, що вони є сферами яскравого свічення в атмосфері. Фото: wikipedia

Як свідчать дослідження, спрайти можуть виникати не тільки на Землі. Вже давно відомо, що в атмосфері Юпітера можуть з'являтися такі ж, як і на нашій планеті, блискавки. Але в 2011 році ізраїльські вчені вирішили дізнатися, чи можуть виникати спрайти не лише на Юпітері, а й на Сатурні та Венері.

Під час експерименту вчені створили в лабораторії атмосферні умови цих планет та пропускали через ці атмосфери електричні розряди. Виявилося, що спрайти справді можуть там з'являтися. Що стосується Юпітера, то ця теорія знайшла підтвердження, коли космічний апарат "Юнона" зміг побачити і спрайти, і ельфи у верхніх шарах атмосфери газового гіганта.

Вперше знімок червоної блискавки 1989 року випадково отримали вчені з Університету штату Міннесота, США, коли тестували чутливу камеру для зйомок нічного неба.

Але вчені досі намагаються зрозуміти природу цих практично невловимих атмосферних явищ і до вивчення все більше звертається наукове співтовариство.