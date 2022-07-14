Красная молния: ученые объяснили феномен удивительных атмосферных явлений

Очень сильные грозы могут стать причиной появления необычного погодного феномена под названием спрайт.

При упоминании слова спрайт у некоторых людей может возникнуть ассоциация с популярным напитком. Но на самом деле этим словом называют красные молнии, которые появляются в верхних слоях атмосферы. Ученые до сих пор пытаются понять природу этих практически неуловимых атмосферных явлений, сообщает Space.

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Достаточно необычное погодное явление, которое называют спрайтом похоже на молнию красного цвета. Этот феномен напрямую связан с очень сильными грозами. Но обычная вспышка молнии идет из облаков вниз к поверхности, а спрайты уходят в верхние слои атмосферы.

[ + – ] Снимок спрайта, сделанный телескопами в Европейской южной обсерватории в Чили Фото: ESO

Эти красные молнии появляются всего на несколько миллисекунд и это очень затрудняет их изучение. Спрайты появляются во время сильной грозы на высоте от 50 до 130 км над поверхностью, в то время как как обычные молнии образуются на высоте не больше чем 16 км. Эти красные молнии могут иметь в длину несколько десятков километров, а в ширину достигать до 50 км.

Спрайты принимают обычно форму медузы или же моркови. Учитывая то, что слово спрайт с английского языка можно перевести как эльф или фея, то это название является очень подходящим для этого волшебного явления. Тем не менее термин спрайт является акронимом, который можно перевести с английского как "стратосферные возмущения, которые возникают в результате сильной электризации грозы".

[ + – ] Первое цветное изображение спрайта, снятое с самолета в 1994 году Фото: wikipedia

Эти красные молнии, как и обычные молнии возникают из-за накопления электрического заряда в облаках, но в отличие от знакомых нам явлений отправляются вверх в атмосферу, в среднем на высоту 80 км. Спрайты очень тяжело увидеть с поверхности планеты. Их могут увидеть пилоты высоко летящих самолетов, в том числе специальных исследовательских самолетов, а также астронавты с МКС.

Эти красные молнии являются составляющим компонентом явлений в верхних слоях атмосферы, которые называются переходными светящимися явлениями. Как и спрайты эти явления имеют также волшебные названия: голубой джет и эльф. Все они появляются на разных высотах, но их объединяет то, что они представляют собой области яркого свечения в атмосфере.

[ + – ] Эти красные молнии являются составляющим компонентом явлений в верхних слоях атмосферы, которые называются переходными светящимися явлениями. Как и спрайты эти явления имеют также волшебные названия: голубой джет и эльф. Все они появляются на разных высотах, но их объединяет то, что они представляют собой области яркого свечения в атмосфере Фото: wikipedia

Как показывают исследования, спрайты могут возникать не только на Земле. Уже давно известно, что в атмосфере Юпитера могут появляться такие же, как и на нашей планете молнии. Но в 2011 году израильские ученые решили узнать могут ли возникать спрайты не только на Юпитере, но и на Сатурне и Венере.

В ходе эксперимента ученые создали в лаборатории атмосферные условия этих планет и пропускали через эти атмосферы электрические разряды. Оказалось, что спрайты действительно могут там появляться. Что касается Юпитера, то эта теория нашла свое подтверждение, когда космический аппарат "Юнона" смог увидеть и спрайты, и эльфы в верхних слоях атмосферы газового гиганта.

Впервые снимок красной молнии в 1989 году случайно получили ученые из Университета штата Миннесота, США, когда тестировали чувствительную камеру для съемок ночного неба.

Но ученые до сих пор пытаются понять природу этих практически неуловимых атмосферных явлений и к их изучению все больше обращается научное сообщество.