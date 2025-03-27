Люблять полоскотати нерви: знайдено єдиний вид на Землі, якому подобаються удари блискавки (фото)

Попри те, що більшість живих істот погано переносять проходження через них мільйонів вольтів, але один вид, схоже, лише виграє від ударів блискавки.

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Блискавка — серйозна загроза для більшості живих видів і дерев, причому навіть там, де лісові пожежі трапляються рідко. Однак природний відбір — потужна сила і тепер вчені виявили один вид лісових гігантів, які отримують користь від ударів блискавки, пише IFLScience.

У 2015 році доктор Еван Гора з Інституту досліджень екосистем імені Кері був неймовірно здивований виживанням дерева Dipteryx oleifera, яке він знайшов у Панамі. Дослідник спостерігав, як дерева навколо цього дерева були вбиті, а паразитична лоза була вирвана прямо з його крони — все це свідчило про те, що дерево вижило після удару блискавки.

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Пізніше доктор Гора з колегами почали помічати, що більшість дерев, яким вдавалося вижити після удару блискавки, насправді належали до одного й того ж виду — Dipteryx oleifera. Вони вирішили дослідити раніше не перевірену гіпотезу про те, що деякі дерева виробили механізми виживання після удару блискавки.

У результаті три роки тому вчені опублікували докази того, що деякі види дерев насправді набагато стійкіші до блискавок, ніж інші. Однак їхнє подальше дослідження дійшло набагато більш примітного висновку: D. oleifera насправді отримує користь від удару блискавки, який убив би інші.

Під час дослідження доктор Гора з колегами використовували систему визначення місця розташування блискавок і виявили 94 удари блискавки в природному пам'ятнику Барро Колорадо в Панамі, які вразили 93 дерева. Вони виміряли здоров'я дерев, у які вдарила блискавка безпосередньо, і їхніх сусідів через два-шість років.

Вчені дійшли висновку, що у випадку дерев Dipteryx oleifera блискавка, ймовірно, дає їм надздібності. Усі дев'ять D. oleifera у вибірці вижили з невеликими пошкодженнями, порівняно з 56% смертності для вибірки загалом. Дослідники виявили, що представникам цього виду насправді вдалося швидко відновитися після удару. Ба більше, дерева, ймовірно, також стали здоровішими, ніж були до удару блискавки.

Порівняння Dipteryx oleifera відразу після удару блискавки і через роки, коли дерева навколо нього загинули Фото: Cary Institute of Ecosystem Studies

Команда також виявила, що дерева цього виду, як правило, на 4 метри вищі за своїх найближчих сусідів. Вчені вважають, що це пов'язано з тим, що іншим деревам необхідно відновлюватися після удару блискавки. Для інших дерев таке піднесення було б неоднозначним благом. Це означало б більший доступ до сонячного світла, але також приваблювало б удари блискавки, але для Dipteryx це безпрограшний варіант.

З іншого боку дослідження показують, що рости поруч із D. Oleifera — небезпечна справа. Результати вказують на те, що сусідні дерева на 48% частіше гинули під час дослідження, ніж ті, що росли поруч із великими деревами інших видів. У середньому дев'ять сусідніх дерев гинули за один удар по D. oleifera, попри те, що вони не були тими, в які влучила блискавка напряму.

Ще одним безсумнівним плюсом для цього виду дерев є те, що D. oleifera в 14 разів більш схильною до виробництва потомства, ніж якби вона не мала стійкості до блискавок. Як і в багатьох великих дерев, у D. oleifera висока смертність у невеликому розмірі, але ті, стовбури яких досягають 60 сантиметрів завширшки, живуть дуже довго.

Водночас учені визнають, що їм все ще невідомо, як саме деревам вдається переживати удари блискавок і скільки енергії вони насправді можуть передавати. Команда виявила докази існування ще трьох видів, які також здаються певною мірою стійкими до блискавок, але для підтвердження їм необхідні більші зразки.

Раніше Фокус писав про те, що вчені воскресили дерево з 1000-річного насіння, знайденого в печері.