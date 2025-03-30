Забвение для них хуже плевков в спину: ученые узнали, как нарциссы реагируют на сплетни

То, как люди воспринимают и реагируют на то, что о них сплетничают, многое говорит об их глубинных чертах характера. Недавнее исследование, проведенное психологами из Университета Дьюка, Университета Миссисипи и Университета Кайзерслаутерна-Ландау в Германии, изучило этот феномен и выявило интригующие закономерности, особенно среди нарциссических мужчин.

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Об этом пишет PsyPost.

В исследовании, опубликованном в журнале Self and Indentity, приняли участие 400 студентов колледжа, участникам были представлены сценарии, изображающие различные формы сплетен — положительные, отрицательные, нейтральные или вообще отсутствующие. Затем их попросили выразить свое отношение к каждому типу.

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Результаты показали, что хотя большинство предпочитает позитивные сплетни, а не игнорирование, люди с более высокими нарциссическими чертами демонстрировали уникальную открытость ко всем формам сплетен, включая негативные. Это говорит о том, что для нарциссических личностей любое внимание, независимо от его характера, служит подтверждением их социального присутствия.

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Оторванные от реальности и потенциально опасные: кто такие нарциссы и как их определить

Нарциссизм, характеризующийся грандиозностью, постоянной потребностью в восхищении и отсутствием эмпатии, часто заставляет людей стремиться быть в центре внимания. Результаты этого исследования согласуются с предыдущими исследованиями, указывающими на то, что нарциссы могут испытывать повышенное физиологическое возбуждение при обсуждении самих себя, что подчеркивает их укоренившееся желание привлечь к себе внимание.

В исследовании также были отмечены необычные гендерные различия: мужчины в целом более восприимчивы к сплетням, чем женщины, особенно когда сплетни носят нейтральный или негативный характер.

Ученые пришли к выводу, что для некоторых, особенно нарциссических мужчин, мысль о том, что их вообще не обсуждают, является более тревожной, чем стать объектом негативных сплетен.

Это подчеркивает сложную взаимосвязь между нарциссизмом и поведением, направленным на привлечение внимания, предполагая, что для таких людей социальная значимость поддерживается не только за счет похвалы, но и за счет дурной славы.

Эти выводы способствуют более широкому пониманию того, как черты личности влияют на социальную динамику и восприятие, подчеркивая нюансы того, как люди ищут подтверждения и признания в своих социальных сферах.

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