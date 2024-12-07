"Роды прошли легко": Астафьева с юмором отреагировала на слухи о своей беременности (фото)

Даша Астафьева яркими фотографиями ответила на сплетни. Она продемонстрировала стройную фигуру и написала резкий комментарий.

Украинская певица и фотомодель Даша Астафьева прокомментировала слухи о своей беременности. Артистка 7 декабря поделилась новыми фотографиями в Instagram, которыми красноречиво ответила на все сплетни.

Артистка разместила серию снимков, на которых запечатлена в черном свободном пиджаке, темных облегающих полупрозрачных леггинсах. Свой образ она дополнила туфлями на высоких каблуках и сделала яркий макияж. Знаменитость подчеркнула, что сейчас она не состоит в браке, а подобные сплетни не являются чем-то новым — об этом говорят уже не первый раз. На гламурных снимках Даша продемонстрировала стройную фигуру и показала, что никаких признаков того, что она станет матерью нет.

"Я беременна!!! В очередной раз, без меня поженили. Надеюсь, роды прошли легко и красиво. Как любят умники, которым н***й делать уже сколько лет подряд", – подписала свои фотографии Астафьева.

Что известно о Даше Астафьевой

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в Орджоникидзе. В период с 2008 по 2017 год была солисткой группы NikitA. Приобрела известность, выиграв титул Playmate of the Month юбилейного журнала Playboy (55th Anniversary Playmate), была участницей украинской "Фабрики звезд" и ведущей телеканала М1. В 2010 году дебютировала в качестве актрисы в одной из короткометражек альманаха "Влюбленные в Киев". В последнее время является ведущей собственного кулинарного шоу на ютуб "Такие блюда".

Свою личную жизнь Даша предпочитает держать в секрете. В начале 2024 года в одном из интервью на канале "Гончарова Подкаст" рассказала, что она действительно не одинока и имеет мужчину. Она уточнила, что он младше ее, однако в подробности вдаваться не стала.

Ранее, в декабре прошлого года, Даша Астафьева впервые рассказала о знакомстве с новым бойфрендом.