"Пологи пройшли легко": Астаф'єва з гумором відреагувала на чутки про свою вагітність (фото)

Даша Астаф'єва яскравими фотографіями відповіла на плітки. Вона продемонструвала струнку фігуру і написала різкий коментар.

Українська співачка і фотомодель Даша Астаф'єва прокоментувала чутки про свою вагітність. Артистка 7 грудня поділилася новими фотографіями в Instagram, якими красномовно відповіла на всі плітки.

Артистка розмістила серію знімків, на яких зображена в чорному вільному піджаку, темних обтислих напівпрозорих легінсах. Свій образ вона доповнила туфлями на високих підборах і зробила яскравий макіяж. Знаменитість наголосила, що зараз вона не перебуває у шлюбі, а подібні плітки не є чимось новим — про це говорять уже не вперше. На гламурних знімках Даша продемонструвала струнку фігуру і показала, що жодних ознак того, що вона стане матір'ю немає.

"Я вагітна!!! Укотре, без мене одружили. Сподіваюся, пологи пройшли легко і красиво. Як люблять розумники, яким н***й робити вже скільки років поспіль", — підписала свої фотографії Астаф'єва.

Що відомо про Дашу Астаф'єву

Даша Астаф'єва народилася 4 серпня 1985 року в Орджонікідзе. У період з 2008 по 2017 рік була солісткою групи NikitA. Набула популярності, вигравши титул Playmate of the Month ювілейного журналу Playboy (55th Anniversary Playmate), була учасницею української "Фабрики зірок" і ведучою телеканалу М1. У 2010 році дебютувала як акторка в одній із короткометражок альманаху "Закохані в Київ". Останнім часом є ведучою власного кулінарного шоу на ютуб "Такі страви".

Своє особисте життя Даша воліє тримати в секреті. На початку 2024 року в одному з інтерв'ю на каналі "Гончарова Подкаст" розповіла, що вона дійсно не самотня і має чоловіка. Вона уточнила, що він молодший за неї, проте в подробиці вдаватися не стала.

Раніше, у грудні минулого року, Даша Астаф'єва вперше розповіла про знайомство з новим бойфрендом.