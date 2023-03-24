Ключ к счастливым отношениям: определите, что движет вашим союзом - любовь или страх одиночества

Очень важно распознать нездоровые отношения на ранней стадии, чтобы избежать пагубных последствий.

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Отличить отношения, возникшие от одиночества, от отношений, основанных на любви, бывает непросто. Иногда в своем стремлении найти партнера мы не осознаем контраст между активным поиском романтических отношений и принуждением к ним. Впоследствии мы можем размышлять о том, как мы не заметили определенных признаков или связались с человеком, который явно нам не подходил, пишет Forbes.

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Однако главное – заметить разницу в самом начале, а не по прошествии значительного времени. Хотя для одних это может быть более естественно, чем для других, каждый может улучшить свою способность оценивать потенциал новой романтической перспективы.

Чтобы отличить отношения, основанные на настоящей любви, от тех, которые возникли в результате давления, связанного с необходимостью найти компанию или страхом одиночества, задайте себе следующие три вопроса.

1. Комфортно ли вам в этих отношениях быть самим собой?

Изменение своего поведения, ценностей или личности в угоду партнеру – явный признак отношений, в основе которых лежит страх. Этот страх потерять своего любимого человека может побудить вас совершать действия, угодные вашему партнеру, а не выражать свое истинное "я".

Вы можете быть постоянно озабочены поддержанием отношений, что приведет к тому, что вы пожертвуете своими собственными желаниями и потребностями, что в конечном итоге приведет к неудовлетворенности и ощущению потери своей индивидуальности. Это может препятствовать вашей способности искренне наслаждаться временем, проведенным с партнером.

В здоровых отношениях оба партнера уделяют первостепенное внимание сохранению своей уникальной индивидуальности и одновременно оказывают друг другу поддержку в отношениях. Исследования показывают, что достижение здорового равновесия между близостью и независимостью имеет решающее значение для сохранения целостности отношений. Отношения ухудшаются, если один или оба партнера придерживаются следующих моделей поведения:

Один из партнеров стремится оказать влияние на мнение и точку зрения другого партнера.

Один из партнеров выглядит беспомощным и пытается справиться с трудными обстоятельствами.

Один из партнеров переступает личные границы другого партнера.

2. Зависит ли ваше счастье от постоянного присутствия партнера?

Естественно испытывать удовлетворение в компании любимых людей, но у некоторых это может быть вызвано скорее страхом одиночества, чем искренней привязанностью.

Если в отсутствие партнера вы чувствуете пустоту и убеждены, что не можете быть счастливы без него, это может говорить о том, что ваша привязанность к партнеру основана на страхе потерять его, а не на подлинной любви.

Хотя желание проводить качественное время с партнером является здоровым, ожидание того, что он будет посвящать вам все свое свободное время, может указывать на то, что ваши отношения мотивированы страхом разлуки.

Еще один фактор, над которым стоит задуматься, – предпочитаете ли вы быть с партнером наедине или на публике. Если вам трудно делить внимание партнера с другими людьми, это может указывать на чрезмерную зависимость от него в плане счастья и одобрения.

3. Проявляется ли ревность в ваших отношениях?

Ревность может указывать на то, что ваш страх потерять партнера и личная неуверенность контролируют отношения.

Исследования показывают, что иногда возникающая ревность в отношениях является нормальным явлением и даже может укрепить связь, напоминая партнерам о том, что нельзя воспринимать друг друга как должное. Ревность может обострить эмоции и усилить близость.

Однако когда ревность становится интенсивной или иррациональной, она может быть вызвана страхом быть покинутым. Исследования показывают, что люди с тревожным стилем привязанности испытывают ревность чаще, когда они меньше доверяют своему партнеру. Они могут заниматься инвазивным поведением, например, рыться в вещах партнера, или прибегать к психологическому насилию.

В целом, неуверенность в себе может привести к паранойе по поводу потери партнера, что может вызвать токсичное поведение и повредить отношениям.

Заключение

Следует отметить, что поспешное начало отношений может привести к принятию решений, о которых приходится сожалеть. Отчаянное желание найти партнера может затуманить наши суждения и заставить нас сделать преждевременный выбор.

Потратьте время на поиск подходящего партнера, хотя это и трудно, но это может привести к отношениям, построенным на общих интересах и подлинной любви, а не на одиночестве или страхе остаться одному.

Ранее Фокус писал о чертах характера, которые могут помешать построить гармоничные отношения. Ученые считают, что важно обратить внимание в первую очередь на эти тревожные сигналы потенциального романтического партнера.