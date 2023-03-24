Ключ до щасливих стосунків: визначте, що рухає вашим союзом, — кохання чи страх самотності

Дуже важливо розпізнати нездорові стосунки на ранній стадії, щоб уникнути згубних наслідків.

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Відрізнити стосунки, що виникли від самотності, від стосунків, що ґрунтуються на коханні, буває непросто. Іноді у своєму прагненні знайти партнера ми не усвідомлюємо контраст між активним пошуком романтичних стосунків і примусом до них. Згодом ми можемо розмірковувати про те, як ми не помітили певних ознак або зв'язалися з людиною, яка явно нам не підходила, пише Forbes.

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Однак головне — помітити різницю на самому початку, а не після значного часу. Хоча для одних це може бути природніше, ніж для інших, кожен може поліпшити свою здатність оцінювати потенціал нової романтичної перспективи.

Щоб відрізнити стосунки, засновані на справжньому коханні, від тих, які виникли внаслідок тиску, пов'язаного з необхідністю знайти компанію, або страхом самотності, поставте собі такі три питання.

1. Чи комфортно вам у цих стосунках бути самими собою?

Зміна своєї поведінки, цінностей чи особистості задля партнера — явна ознака стосунків, в основі яких лежить страх. Цей страх втратити свою кохану людину може спонукати вас вчиняти дії, які хоче ваш партнер, а не висловлювати своє справжнє "я".

Ви можете бути постійно стурбовані підтримкою стосунків, що призведе до того, що ви пожертвуєте своїми власними бажаннями та потребами, а це зрештою призведе до незадоволення та відчуття втрати своєї індивідуальності. Це може перешкоджати вашій здатності щиро насолоджуватися часом, проведеним із партнером.

У здорових стосунках обоє партнерів приділяють першорядну увагу збереженню своєї унікальної індивідуальності й одночасно надають одне одному підтримку в стосунках. Дослідження показують, що досягнення здорової рівноваги між близькістю й незалежністю має вирішальне значення для збереження цілісності стосунків. Стосунки погіршуються, якщо один або обоє партнерів дотримуються таких моделей поведінки:

Один із партнерів прагне вплинути на думку й точку зору іншого партнера.

Один із партнерів видається безпорадним і намагається впоратися з важкими обставинами.

Один із партнерів переступає особисті межі іншого партнера.

2. Чи залежить ваше щастя від постійної присутності партнера?

Природно відчувати задоволення в компанії коханих людей, але в деяких це може бути викликано скоріше страхом самотності, ніж щирою прихильністю.

Якщо без партнера ви відчуваєте порожнечу та переконані, що не можете бути щасливими без нього, це може говорити про те, що ваша прихильність до партнера полягає в страху втратити його, а не в справжньому коханні.

Хоча бажання проводити якісний час із партнером є здоровим, очікування того, що він присвячуватиме вам увесь свій вільний час, може вказувати на те, що ваші стосунки мотивовані страхом розлуки.

Ще один фактор, над яким варто задуматися,— чи ви вважаєте за краще бути з партнером наодинці або на публіці. Якщо вам важко ділити увагу партнера з іншими людьми, це може вказувати на надмірну залежність від нього щодо щастя й схвалення.

3. Чи проявляються ревнощі у ваших стосунках?

Ревнощі можуть вказувати на те, що ваш страх втратити партнера й особиста невпевненість контролюють стосунки.

Дослідження показують, що іноді ревнощі, що виникають у стосунках, є нормальним явищем і навіть можуть зміцнити зв'язок, нагадуючи партнерам про те, що не можна сприймати одне одного як належне. Ревнощі можуть загострити емоції та посилити близькість.

Однак коли ревнощі стають інтенсивними або ірраціональними, вони можуть бути викликані страхом бути покинутим. Дослідження показують, що люди з тривожним стилем прив'язаності відчувають ревнощі частіше, коли вони менше довіряють своєму партнеру. Вони можуть займатися інвазивною поведінкою, наприклад, копирсатися в речах партнера або вдаватися до психологічного насильства.

Загалом невпевненість у собі може призвести до параної щодо втрати партнера, це може спричинити токсичну поведінку та нашкодити стосункам.

Висновок

Слід зазначити, що поспішний початок стосунків може призвести до ухвалення рішень, яких доводиться жалкувати. Відчайдушне бажання знайти партнера може затуманити наші судження та змусити нас зробити передчасний вибір.

Витратьте час на пошук відповідного партнера, хоча це й важко, але це може призвести до стосунків, побудованих на спільних інтересах і справжньому коханні, а не на самоті чи страху залишитися одному.

Раніше Фокус писав про особливості характеру, які можуть перешкодити побудувати гармонійні стосунки. Вчені вважають, що важливо звернути увагу насамперед на ці тривожні сигнали потенційного романтичного партнера.