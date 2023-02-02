Невдале побачення. Учені назвали 6 рис характеру, які заважають будувати міцні стосунки

Учені вважають, що важливо звернути увагу насамперед на ці тривожні сигнали потенційного романтичного партнера.

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Нове дослідження показало, що більшості людей побудувати міцні романтичні стосунки можуть перешкодити 6 не дуже приємних характеристик характеру. Вчені вважають, що найкращий спосіб вибрати собі пару — це відразу ж звернути увагу на ці негативні особливості, замість шукати ідеальні риси характеру, пише Forbes.

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За словами вчених із Карлового університету, Прага, Чехія, попереднє дослідження романтичних стосунків між людьми переважно було зосереджено на тому, що виявляли позитивні риси характеру в потенційного партнера, які впливають на подальші стосунки. Але насправді на те, чи будуть взагалі стосунки впливають 6 важливих негативних рис характеру, які можна вже помітити на побаченнях.

Фото: Forbes

Отже, вчені виділили такі риси, які завадять будувати міцні романтичні стосунки:

неохайність;

залежність від чогось;

нав'язливість;

нерозбірливість у стосунках;

апатичність;

немотивованість.

За словами вчених, навіть з погляду еволюції ці шість якостей показують величезні недоліки особистості. Наприклад:

неохайність чи невідповідність гігієнічним нормам, що може говорити про неуважність до свого здоров'я, є одним із головних тривожних сигналів для нашого мозку. Такі люди підсвідомо вже є загрозою для нашого здоров'я, а воно, як відомо, завжди було еволюційною перевагою під час вибору партнера;

залежні, апатичні та невмотивовані люди або не можуть, або не хочуть докладати зусиль, які необхідні для розвитку хороших стосунків, що в майбутньому може призвести до створення сім'ї;

нав'язливі люди можуть перешкодити нормальному соціальному життю, поза цими стосунками;

а нерозбірливість у стосунках каже сама за себе. Такі люди схильні до зрад, а також стосунки з ними підвищують ризик отримання венеричних захворювань.

[ + – ] За словами вчених, їх дослідження показує, що жінки ретельніше підходять до вибору романтичного партнера, ніж чоловіки. І це знову пов'язано з нашою еволюцією Фото: Marie Claire

За словами вчених, їх дослідження показує, що жінки ретельніше підходять до вибору романтичного партнера, ніж чоловіки. І це знову пов'язане з нашою еволюцією. Для жінок погані стосунки матимуть негативніші наслідки, ніж для чоловіків. Наприклад, у разі розлучення саме жінки найчастіше залишаються з дітьми, яких виховують самі.

Учені вважають, що під час вибору партнера під час побачень потрібно точно розуміти, з чим ви можете змиритися, що стосується особливостей потенційного романтичного партнера, а що витерпіти у вас не вийде. Так, спочатку можна уникнути подальших можливих душевних страждань. Тому завжди зважайте на попередній негативний досвід у процесі вибору партнера на все життя.

Але з іншого боку, вчені попереджають: у жодному разі не варто чіплятися до незначних дратівливих вас рис характеру потенційного партнера. Ідеальних чи досконалих людей немає, отже такі чіпляння — це шлях до самотності та незадоволеності.

За словами вчених, запорука хороших стосунків полягає не в тому, щоб знайти собі ідеальну пару, а в тому, щоб знайти людину, яка зможе докласти максимум зусиль для того, щоб ваші стосунки були максимально ідеальними.

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