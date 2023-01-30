Дожити до 100 років: вчені назвали основні умови довголіття, які не купити за гроші

Експерти прогнозують, що кількість довгожителів, які дожили до 100 років і більше, й надалі зростатиме протягом найближчих десятиліть.

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Сестра Андре, французька католицька черниця, уроджена Люсіль Рендон, яка була найстарішою живою людиною у світі, нещодавно померла у віці 118 років. Зараз вважається, що двома найстарішими нині є Марія Браньяс Морера, 115-річна іспанка, що народилася в Сполучених Штатах, і Фуса Тацумі, яка проживає в Осаці, Японія, якій також 115 років, але вона на 52 дні молодша від Морери, згідно з базою даних Дослідницької групи геронтології, пише WA Today.

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За оцінкою ООН на 2022 рік, у світі налічується 593 тисячі довгожителів. Це зростаюча вікова група. За прогнозами ООН, до 2050 року живими буде 3,7 мільйона довгожителів.

Експерти, які вивчають збільшення тривалості життя людини, кажуть, що причина, через яку людина може прожити понад 100 років, криється в її ДНК — генах, які вона успадкувала від своїх батьків.

"Ви не можете просунутися так далеко, не вигравши в генетичній лотереї під час народження", — сказав С. Джей Ольшанський, професор громадської охорони здоров'я Іллінойського університету в Чикаго. "Отже, правилом номер один буде генетика".

Експерти кажуть, що чим довше живуть ваші батьки, тим більше шансів, що ви проживете здоровіше та довге життя. Луїджі Ферруччі, науковий керівник Національного інституту старіння, сказав, що діти довгожителів зазвичай живуть здоровішим і довгим життям, ніж їхні однолітки.

"Ймовірно, це не один єдиний ген, а профіль, комбінація генів", — сказав Ферруччі.

Нір Барзілай, директор Інституту досліджень старіння Медичного коледжу Альберта Ейнштейна в Бронксі, вивчив життя сотень довгожителів, людей з якими вони одружилися та їхніх дітей. За словами Барзілай, діти довгожителів "приблизно на 10 років здоровіші", ніж їхні однолітки.

Барзілай працює з іншими, щоб зареєструвати 10 000 довгожителів, їхніх дітей та контрольну групу із загального населення, щоб визначити різні гени, які сприяють довгому життю. Наприклад, люди, які мають певну мутацію гормону росту, "ймовірно, житимуть довше", тому що їхні клітини витрачають більше енергії на підтримку наявних клітин, а не на ріст нових, сказав Барзілай.

За його словами, планується використовувати штучний інтелект для пошуку генів та розробки на їх основі ліків.

"Ми справді хочемо знайти всі гени довголіття", — сказав Барзілай.

Ольшанський сказав, що він та його колеги готуються до запуску платформи у лютому, де люди можуть завантажувати дані зі служби генетичного тестування, щоб визначити, чи є у них гени, "пов'язані з винятковим довголіттям", щоб вони могли фінансово планувати вихід на пенсію.

"Я, наприклад, носій двох наборів генів, пов'язаних із довголіттям, — сказав Ольшанський. — З метою планування мені, ймовірно, потрібно відкласти вихід на пенсію".

Експерти розходяться у думках щодо того, наскільки генетика впливає на тривалість життя людини в порівнянні з її способом життя. Але більшість експертів кажуть, що з одними добрими генами далеко не поїдеш.

Джеймі Джастіс, доцент кафедри геронтології в Університеті Вейк Форест, каже, що деякі дослідження показали, що генетика визначає близько 25% тривалості життя. Інші 75 відсотків пов'язані з вашим оточенням — де ви живете, що ви їсте, як часто ви тренуєтеся і вашою системою підтримки через друзів чи сім'ю.

За словами Джастіса, для тих з нас, хто не наділений набором перспективних генів, мета не в тому, щоб розсунути межі тривалості життя людини. Натомість дослідники хочуть з'ясувати, як люди можуть вести повноцінне і здорове життя, використовуючи той час, який вони мають.

"Мета не обов'язково полягає в тому, щоб дожити до 118 років. Справжня мета — добре прожити роки, що є в запасі", — сказав Джастіс. — Що ми робимо, щоб справді покращити своє здоров'я та жити здоровіше найближчими роками?".

І, за словами Джастіс, хорошу систему охорони здоров'я "не можна недооцінювати". За його словами, якщо у вас буде найкраща система охорони здоров'я, у вас буде більша тривалість життя.

У Сполучених Штатах та Японії найбільше підтверджених довгожителів та наддовгожителів, людей, які проживають 110 років і більше; а в Японії їх найбільше на душу населення, за словами Роберта Янга, директора з досліджень надстоліття в Дослідницькій групі геронтології.

Але, мабуть, є ще довгожителі та наддовгожителі, про які ми не знаємо. За словами Янга, понад 110 років тому деякі країни краще створювали та зберігали свідоцтва про народження чи лікарняні записи. За його словами, ведення документації країни сторічної давності часто є фактором, який визначає, де у світі повідомляється про підтверджені довгожителів.

"Люди повинні пам'ятати, що коли ми дивимося на тривалість життя людини сьогодні, ми насправді більше дивимося на стан світу 110 років тому", — сказав Янг.

Окрім ведення обліку, місце, де хтось живе, — зона бойових дій, місце з доступом до якісного медичного обслуговування, країна з високим рівнем забруднення, розвинена країна, де люди багато сидять, — мабуть, відіграє значну роль у тривалості життя.

Дослідники нещодавно виявили, що "життєвий стрес безпосередньо впливає на деякі біологічні механізми старіння", — сказав Ферруччі, додавши, що наш вплив різних типів забруднення також може завдати шкоди нашому загальному здоров'ю. Він назвав цю тему "областю досліджень, що розширюється", яка може революціонізувати наш підхід до суспільної охорони здоров'я.

"Ми виявляємо, що секрет хорошого здоров'я не лише в нашій поведінці, а й у тому, що робить наше суспільство для покращення здоров'я нашого населення", — сказав Ферруччі.

І, вивчаючи довгожителів, Ферруччі заявив, що дослідники виявили, що здорові люди похилого віку, як правило, залишаються фізично активними, проводять час на свіжому повітрі і мають міцні зв'язки зі своїми друзями та родиною. "Просто вийти надвір" має велике значення.

"Якби у мене була цінна порада, яку я могла б подарувати людям, які хочуть жити довго і добре, я б порадив їм вставати рано вранці і виходити на вулицю", — сказав Ферруччі. — Це дійсно найкращий подарунок, який ви можете зробити собі, якщо хочете досягти довголіття".

З усім тим, Ферруччі сказав, що довгожителі та особливо наддовгожителі часто "унікальні". Деякі люди мають певну "біологічну стійкість", що дозволяє прожити довге життя, попри те, що все йде проти них.

"Є крива смертності, яка характеризує населення в цілому, а є окремі особини, які є скупченням унікальних особливостей", — сказав Ферруччі. — Ми не знаємо, що впливає на їхнє успадкування, і це великий секрет".

Експерти кажуть, що звичайна рада про регулярні фізичні вправи і здорове харчування застосовується до всіх людей похилого віку, але для деяких довгожителів є винятки з правил. Якось Барзілай відвідав довгожительку, і коли вона відчиняла йому двері, то курила цигарку.

"Я сказав: "Хелен, тобі ніхто не казав кинути палити? І вона відповіла: "Знаєш, чотири лікарі, які сказали мені кинути палити... Вони всі померли".

Раніше Фокус писав про те, що вчені вивчають можливість зупинити старіння за допомогою "молекулярного годинника". Вся загадка будується довкола теломерів — частин нашої ДНК.