Дожить до 100 лет: ученые назвали основные условия долголетия, которые не купить за деньги

Эксперты прогнозируют, что число долгожителей, доживших до 100 лет и более, будет продолжать расти в ближайшие десятилетия.

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Сестра Андре, французская католическая монахиня, урожденная Люсиль Рэндон, которая была старейшим живым человеком в мире, недавно умерла в возрасте 118 лет. В настоящее время считается, что двумя самыми старыми из ныне живущих людей являются Мария Браньяс Морера, 115-летняя испанка, родившаяся в Соединенных Штатах, и Фуса Тацуми, проживающая в Осаке, Япония, которой также 115 лет, но она на 52 дня моложе Мореры, согласно базе данных Исследовательской группы геронтологии, пишет WA Today.

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По оценке ООН на 2022 год, в мире насчитывается 593 000 долгожителей. Это быстрорастущая возрастная группа. По прогнозам ООН, к 2050 году в живых будет 3,7 миллиона долгожителей.

Эксперты, изучающие увеличение продолжительности жизни человека, говорят, что причина, по которой человек может прожить более 100 лет, кроется в его ДНК — генах, которые он унаследовал от своих родителей.

"Вы не можете продвинуться так далеко, не выиграв в генетической лотерее при рождении", — сказал С. Джей Ольшанский, профессор общественного здравоохранения Иллинойского университета в Чикаго. "Итак, правилом номер один будет генетика".

Эксперты говорят, что чем дольше живут ваши родители, тем больше шансов, что вы проживете более здоровую и долгую жизнь. Луиджи Ферруччи, научный руководитель Национального института старения, сказал, что дети долгожителей обычно живут более здоровой и долгой жизнью, чем их сверстники.

"Вероятно, это не один единственный ген, а профиль, комбинация генов", — сказал Ферруччи.

Нир Барзилай, директор Института исследований старения Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Бронксе, изучил жизни сотен долгожителей, людей с которыми они вступили в брак и их детей. По словам Барзилай, дети долгожителей "примерно на 10 лет здоровее", чем их сверстники.

Барзилай работает с другими, чтобы зарегистрировать 10 000 долгожителей, их детей и контрольную группу из общего населения, чтобы определить различные гены, которые способствуют долгой жизни. Например, люди, у которых есть определенная мутация гормона роста, "весьма вероятно, будут жить дольше", потому что их клетки тратят больше энергии на поддержание существующих клеток, а не на рост новых, сказал Барзилай.

По его словам, планируется использовать искусственный интеллект для поиска генов и разработки на их основе лекарств.

"Мы действительно хотим найти все гены долголетия", — сказал Барзилай.

Ольшанский сказал, что он и его коллеги готовятся к запуску платформы в феврале, где люди могут загружать данные из службы генетического тестирования, чтобы определить, есть ли у них гены, "связанные с исключительным долголетием", чтобы они могли финансово планировать выход на пенсию.

"Я, например, носитель двух наборов генов, связанных с долголетием, — сказал Ольшанский. "В целях планирования мне, вероятно, нужно отложить выход на пенсию".

Эксперты расходятся во мнениях относительно того, насколько генетика влияет на продолжительность жизни человека по сравнению с его образом жизни. Но большинство экспертов говорят, что с одними хорошими генами далеко не уедешь.

Джейми Джастис, доцент кафедры геронтологии в Университете Уэйк Форест, говорит, что некоторые исследования показали, что генетика определяет около 25% продолжительности жизни. Остальные 75 процентов связаны с вашим окружением — где вы живете, что вы едите, как часто вы тренируетесь и вашей системой поддержки через друзей или семью.

По словам Джастиса, для тех из нас, кто не наделен набором многообещающих генов, цель не в том, чтобы раздвинуть границы продолжительности жизни человека. Вместо этого исследователи хотят выяснить, как люди могут вести полноценную и здоровую жизнь, используя то время, которое у них есть.

"Цель не обязательно состоит в том, чтобы дожить до 118 лет. Настоящая цель — хорошо прожить имеющиеся в запасе годы", — сказал Джастис. — Что мы делаем, чтобы действительно улучшить свое здоровье и жить здоровее в ближайшие годы?".

И, по словам Джастис, хорошую систему общественного здравоохранения "нельзя недооценивать". По его словам, если у вас будет лучшая система здравоохранения, у вас будет более высокая продолжительность жизни.

В Соединенных Штатах и ​​Японии больше всего подтвержденных долгожителей и сверхдолгожителей, людей, которые проживают 110 лет и более; а в Японии их больше всего на душу населения, по словам Роберта Янга, директора по исследованиям сверхстолетий в Исследовательской группе геронтологии.

Но, вероятно, есть еще долгожители и сверхдолгожители, о которых мы не знаем. По словам Янга, более 110 лет назад некоторые страны лучше создавали и сохраняли свидетельства о рождении или больничные записи. По его словам, ведение документации страны столетней давности часто является фактором, определяющим, где в мире сообщается о подтвержденных долгожителях.

"Люди должны помнить, что когда мы смотрим на продолжительность жизни человека сегодня, мы на самом деле больше смотрим на состояние мира 110 с лишним лет назад", — сказал Янг.

Помимо ведения учета, место, где кто-то живет — зона боевых действий, место с доступом к качественному медицинскому обслуживанию, страна с высоким уровнем загрязнения, развитая страна, где люди много сидят — вероятно, играет значительную роль в продолжительности жизни.

Исследователи недавно обнаружили, что "жизненный стресс напрямую влияет на некоторые биологические механизмы старения", — сказал Ферруччи, добавив, что наше воздействие различных типов загрязнения также может нанести вред нашему общему здоровью. Он назвал эту тему "расширяющейся областью исследований", которая может революционизировать наш подход к общественному здравоохранению.

"Мы обнаруживаем, что секрет хорошего здоровья не только в нашем поведении, но и в том, что делает наше общество для улучшения здоровья нашего населения", — сказал Ферруччи.

И, изучая долгожителей, Ферруччи заявил, что исследователи обнаружили, что здоровые пожилые люди, как правило, остаются физически активными, проводят время на свежем воздухе и имеют прочные связи со своими друзьями и семьей. "Просто выйти на улицу" имеет огромное значение.

"Если бы у меня был ценный совет, который я мог бы подарить людям, которые хотят жить долго и хорошо, я бы посоветовал им вставать рано утром и выходить на улицу", — сказал Ферруччи. "Это действительно лучший подарок, который вы можете сделать себе, если хотите добиться долголетия".

Тем не менее, Ферруччи сказал, что долгожители и особенно сверхдолгожители часто "уникальны". У некоторых людей есть некая "биологическая устойчивость", позволяющая прожить долгую жизнь, несмотря на то, что все идет против них.

"Есть кривая смертности, которая характеризует население в целом, а есть отдельные особи, которые представляют собой скопление уникальных особенности", — сказал Ферруччи. "Мы не знаем, что влияет на их наследование, и это великий секрет".

Эксперты говорят, что обычный совет о регулярных физических упражнениях и здоровом питании применим ко всем пожилым людям, но для некоторых долгожителей есть исключения из правил. Однажды Барзилай посетил долгожительницу, и когда она открывала ему дверь, то курила сигарету.

"Я сказал: "Хелен, тебе никто не говорил бросить курить? И она ответила: "Знаешь, четыре врача, которые сказали мне бросить курить… Они все умерли".

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