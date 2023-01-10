Молекулярные часы. Ученые пытаются понять, можно ли остановить старение с помощью теломер

С возрастом у людей теломеры значительно укорачиваются. Ученые нашли механизмы, с помощью которых их можно удлинить.

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Теломеры являются одним из ключей к старению. Мы знали это на протяжении десятилетий, и ученые, которые первыми это поняли, получили Нобелевскую премию в 2009 году. Неудивительно, что с тех пор многие люди пытаются использовать это открытие для замедления или обращения вспять процесса старения, пишет Forbes. Пока безуспешно, но это не значит, что вы не можете тратить деньги на свои теломеры.

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За последнее десятилетие или около того ряд компаний начали предлагать измерение длины ваших теломер, что, по их мнению, позволит определить ваш истинный биологический возраст. Иногда, наряду с этими измерениями, вам предложат продать что-то, что, по их утверждениям, поддерживает или даже удлиняет ваши теломеры, тем самым делая вас моложе. Что за суета?

Что ж, давайте начнем с объяснения того, что такое теломеры. Каждая клетка вашего тела содержит вашу ДНК, состоящую из 23 пар хромосом. Ваши хромосомы представляют собой очень длинные цепочки букв ДНК (обычно обозначаются буквами A, C, G и T). По причуде биологии самые кончики наших хромосом особенные: они содержат тысячи копий, повторяющихся от начала до конца, шестибуквенной последовательности TTAGGG. Это теломеры, и они являются общей чертой всех животных, растений и почти всех живых существ, за исключением некоторых одноклеточных микробов.

Что интересно в теломерах, так это то, что они представляют собой молекулярные "часы", которые можно использовать, чтобы сказать, сколько лет клетке. Видите ли, каждый раз, когда ваши клетки делятся, им приходится копировать всю эту ДНК, а иногда они не полностью копируют всю теломеру. Со временем ваши теломеры становятся короче.

Это означает, что, по крайней мере теоретически, длина ваших теломер может кое-что сказать о вашем возрасте.

Когда люди еще младенцы, наши теломеры имеют длину около 10 000 букв ДНК, и они постепенно становятся короче. К тому времени, когда нам исполнится 80 или 90 лет, наши теломеры могут состоять всего из 4000–5000 букв, но это сильно различается. Длина теломер варьируется от ткани к ткани — даже в вашей крови есть много разных типов клеток с разной длиной теломер — и от человека к человеку. Таким образом, вполне возможно, что у здорового 40-летнего человека длина теломер типична для 80-летнего человека, и наоборот. Вот график из научного исследования, в котором изучались теломеры более 800 человек, показывающий, как они становятся короче с возрастом. Длина по вертикальной оси, измеренная в тысячах, по сравнению с возрастом по горизонтальной оси:

Фото: AUBERT G, BAERLOCHER GM, VULTO I, POON SS, LANSDORP PM

Как вы можете видеть, теломеры уменьшаются примерно с 10 000 букв (оснований) при рождении до примерно 5 000 у 80-летних, но у многих людей теломеры короче или длиннее среднего на тысячи оснований.

Когда теломеры становятся слишком короткими, клетка умирает. Таким образом, рассуждая так, если мы сможем сохранить наши теломеры красивыми и длинными, мы будем жить дольше! Это может показаться простым, но это не так.

Во-первых, неясно, что мы можем сделать, зная длину наших теломер. Как объяснила Мэри Арманиос (Университет Джона Хопкинса): "В пределах нормального диапазона длины теломер невозможно определить точный биологический возраст человека, и он не является хорошим маркером "молодости" человека".

Другая проблема заключается в том, что неясно, можем ли мы предпринять какие-либо действия, чтобы сделать наши теломеры длиннее или хотя бы предотвратить их укорочение. Но есть пара вещей, которые вы можете попробовать:

Регулярно занимайтесь спортом. Есть некоторые доказательства того, что регулярные физические упражнения коррелируют с более длинными теломерами. Исследование, проведенное в 2017 году, пришло к выводу, что "взрослые люди, которые занимаются высокой физической активностью, как правило, имеют более длинные теломеры, что объясняет замедление клеточного старения в течение многих лет по сравнению с их более малоподвижными коллегами".

Избегайте стресса. Другое исследование, проведенное в 2016 году, показало, что стресс приводит к укорочению теломер.

Даже если оба этих исследования ошибаются в отношении теломер, общий совет заниматься спортом и избегать стресса хорош по многим причинам.

Кроме того, есть компании, которые утверждают, что вы можете принимать добавки, которые будут поддерживать длину теломер, но пока нет никаких убедительных доказательств, подтверждающих эти заявления. Так что нет, вы не можете принимать пищевые добавки или таблетки, которые восстановят ваши теломеры до той длины, которая была у вас в детстве.

Наконец, есть некоторые многообещающие ранние исследования, в которых используется технология мРНК — та же технология, которая использовалась для разработки новых вакцин против COVID — для доставки ферментов, которые быстро увеличивают длину теломер в клетках человека. Огромная оговорка заключается в том, что это работает только в клетках, растущих в лабораторной культуре, и никто не знает, возможно ли это сделать на живом человеке.

А как насчет компаний, которые предлагают измерить длину ваших теломер? Что ж, они действительно могут это сделать, хотя точность различных технологий будет различаться. Учитывая то, что мы знаем сегодня, маловероятно, что эти тесты дадут что-то ценное, если только вы не принадлежите к очень небольшой группе людей с генетическим заболеванием, связанным с теломерами. Так что лучше не тратьте деньги. Но регулярно заниматься спортом и избегать стрессов не повредит, и оба эти совета могут также помочь сохранить ваши теломеры.

Ранее Фокус писал, что хромосомы на самом деле — жидкие. И, к тому же, откликаются на воздействие магнитов.