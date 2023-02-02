Неудачное свидание. Ученые назвали 6 черт характера, которые мешают строить прочные отношения

Ученые считают, что важно обратить внимание в первую очередь на эти тревожные сигналы потенциального романтического партнера.

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Новое исследование показало, что большинству людей построить прочные романтические отношения могут помешать 6 не очень приятных черт характера. Ученые считают, что лучший способ выбрать себе пару – это сразу же обратить внимание на эти негативные особенности, вместо того, чтобы искать идеальные черты характера, пишет Forbes.

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По словам ученых из Карлова университета, Прага, Чехия, предыдущее исследования романтических отношений между людьми в основном были сосредоточены на том, что выявляли положительные черты характера у потенциального партнера, которые влияют на дальнейшие отношения. Но на самом деле на то, будут ли отношения вообще влияют 6 важных негативных черт характера, которые можно уже обнаружить на свиданиях.

Фото: Forbes

Итак, ученые выделили следующие черты, которые помешают строить прочные романтические отношения:

Неопрятность

Зависимость от чего-либо

Навязчивость

Неразборчивость в отношениях

Апатичность

Немотивированность

По словам ученых, даже с точки зрения эволюции эти шесть качеств показывают огромные недостатки личности. Например:

Неопрятность или несоответствие гигиеническим нормам, что может говорить о невнимательности к своему здоровью, является одним из главных тревожных сигналов для нашего мозга. Таки люди подсознательно уже являются угрозой для нашего здоровья, а оно как известно всегда было эволюционным преимуществом при выборе партнера.

Зависимые, апатичные и немотивированные люди либо не могут, либо не хотят прилагать усилия, которые необходимы для развития хороших отношений, что в будущем может привести к созданию семьи.

Навязчивые люди могут помешать нормальной социальной жизни, вне данных отношений.

А неразборчивость в отношениях говорит сама за себя. Такие люди более склонны к изменам, а также отношения с ними повышают риск получения венерических заболеваний.

[ + – ] По словам ученых, их исследование показывает, что женщины более тщательно подходят к выбору романтического партнера, чем мужчины. И это снова связано с нашей эволюцией Фото: Marie Claire

По словам ученых, их исследование показывает, что женщины более тщательно подходят к выбору романтического партнера, чем мужчины. И это снова связано с нашей эволюцией. Для женщин плохие отношения будут иметь более негативные последствия, чем для мужчин. Например, в случае развода именно женщины чаще всего остаются с детьми, которых воспитывают сами.

Ученые считают, что при выборе партнера во время свиданий, нужно точно понимать, с чем вы можете смириться, что касается особенностей потенциального романтического партнера, а что вытерпеть у вас не получится. Таким образом изначально можно избежать дальнейших возможных душевных страданий. Поэтому всегда учитывайте предыдущий негативный опыт при выборе партнера на всю жизнь.

Но с другой стороны, ученые предупреждают: ни в коем случае не стоит придираться к незначительным раздражающим вас чертам характера потенциального партнера. Идеальных или совершенных людей не существует, а значит такие придирки – это путь к одиночеству и неудовлетворенности.

По словам ученых, залог хороших отношений состоит не в том, чтобы найти себе идеальную пару, а в том, чтобы найти человека, который сможет приложить максимум усилий для того, чтобы ваши отношения были максимально идеальными.

Фокус уже писал о том, что ученые выяснили, как увеличить приятные ощущения во время секса.

Как уже писал Фокус, ученые назвали основные условия долголетия, которые не купить за деньги. Эксперты прогнозируют, что число долгожителей, доживших до 100 лет и более, будет продолжать расти в ближайшие десятилетия.