Наслідки відчуваються довго: вчені дізналися скільки вагітні відновлюються після пологів

Вагітність глибоко змінює організм жінки, викликаючи складну симфонію фізіологічних змін під час усього її процесу. Однак останні дослідження показують, що період післяпологового відновлення виходить далеко за рамки "четвертого триместру", який традиційно вважають "четвертим триместром", який триває три місяці, і організму потрібно понад рік, щоб встановити нову рівновагу.

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Про це пише BBC Science Focus.

Під час комплексного дослідження, опублікованого в журналі Science Advances і проведеного професором Урі Алоном, системним біологом з Наукового інституту Вейцмана, а також колегами з Жіночої лікарні Хелен Шнайдер і Медичної школи Єльського університету, було проаналізовано великий набір даних. Цей набір даних охоплює 44 мільйони лабораторних вимірювань понад 300 000 ізраїльських породіль у період з 2003 по 2020 рік.

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Дослідники ретельно вивчили 76 різних показників здоров'я, включно з рівнем холестерину, кількістю клітин крові, активністю імунних клітин, а також показниками здоров'я печінки, нирок і кісток, відстежуючи зміни приблизно з чотирьох місяців до зачаття до 18 місяців після пологів.

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Під час дослідження вони з'ясували, що менше половини (47%) цих показників стабілізувалися протягом місяця після пологів. Ще 12% повернулися до вихідного рівня між чотирма і десятьма тижнями після пологів, а 41% знадобилося більше десяти тижнів, щоб стабілізуватися.

Показники, пов'язані зі здоров'ям кісток і печінки, повернулися до рівня до вагітності більш ніж за рік — а саме, через 56 тижнів. Інші маркери, такі як холестерин, фолієва кислота, еритроцити, а також деякі гормональні та імунні показники, також продемонстрували тривалий період відновлення, що розтягнувся на кілька місяців.

Ці дані спростовують загальноприйняте уявлення про те, що післяпологове відновлення — це швидкий процес, обмежений кількома місяцями. Навпаки, вони підкреслюють необхідність тривалого післяпологового догляду та підтримки, показуючи поступове та індивідуальне повернення організму до нової норми.

Дослідження також виявило ранні ознаки потенційних ускладнень, пов'язаних із вагітністю, таких як прееклампсія і гестаційний діабет, які можна помітити ще до зачаття. Це підкреслює важливість оцінки стану здоров'я до зачаття і вжиття заходів щодо зниження ризиків під час вагітності, заявили автори.

Хоча в дослідженні не аналізувався конкретно вплив грудного вигодовування на післяпологове відновлення, воно відкриває можливості для майбутніх наукових робіт, щоб вивчити, як лактація може впливати на терміни фізіологічних змін.

Нове дослідження дало вченим глибше розуміння післяпологового періоду, чітко демонструючи, що відновлення — це тривалий і динамічний процес. Визнання цієї тривалості вкрай важливе як для медичних працівників, так і для молодих матерів, сприяючи створенню більш сприятливого середовища, що відповідає природному ритму загоєння та адаптації організму після пологів, вважають автори.

Раніше Фокус писав про те, що гормональні контрацептиви підвищують ризик раку грудей. Нове дослідження припускає, що всі типи гормональних контрацептивів можуть підвищувати ризик розвитку раку молочної залози.

Також Фокус писав про те, що повні вагітні жінки передають ожиріння у спадок. Результати дослідження показали, що ожиріння і куріння матері під час вагітності значно підвищували ймовірність того, що діти страждатимуть на ожиріння у віці 16 і 42 років.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.