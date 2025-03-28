Передають ожиріння у спадок: учені виявили небезпеку для дітей повних матерів

Недавнє дослідження показало, що здоров'я і спосіб життя матері можуть мати величезний вплив на схильність дитини до ожиріння в дорослому віці. Під час наукової роботи було проаналізовано дані понад 17 000 осіб, які народилися протягом одного тижня в березні 1958 року в Англії, Шотландії та Уельсі. Результати показали, що ожиріння і куріння матері під час вагітності значно підвищували ймовірність того, що діти страждатимуть на ожиріння у віці 16 і 42 років.

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Про це пише UPI.

Ці результати підкреслюють стійкий вплив материнських факторів на траєкторію ваги дитини аж до зрілого віку. Дослідники наголошують, що ці чинники були настільки ж сильними і поширеними ще до початку нинішньої епідемії ожиріння.

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Результати дослідження, проведеного Гленною Найтінгейл та її командою з Единбурзького університету, узгоджуються з попередніми науковими роботами, в яких материнська поведінка розглядалася як сильний індикатор дитячого ожиріння. Наприклад, дослідження 2019 року, опубліковане в журналі PLOS Medicine, засвідчило, що ймовірність розвитку ожиріння у дітей, народжених від матерів, які страждали на ожиріння під час вагітності, збільшується на 264%.

Крім того, куріння матерів було пов'язане з підвищеним ризиком надмірної ваги у дітей. Нове дослідження, опубліковане в журналі PLOS ONE, показало значний зв'язок між курінням матерів під час вагітності та надмірною вагою у дітей віком 7 років, причому спостерігалася чітка залежність "доза-відповідь".

Крім ожиріння і куріння, інші звички матері можуть несподіваним чином вплинути на здоров'я дитини в довгостроковій перспективі. Наприклад, постійне недосипання під час вагітності пов'язане зі зміною метаболізму в дітей, а хронічний стрес може порушити розвиток мозку плода і гормональний баланс, підвищуючи схильність до емоційного харчування і набору ваги в більш пізньому віці.

Надмірне вживання алкоголю і неправильне харчування під час вагітності також можуть програмувати систему регуляції апетиту дитини, підштовхуючи її до нездорового харчування в міру зростання. Навіть обмежена фізична активність майбутніх матерів була пов'язана з більшим накопиченням жиру в потомства в підлітковому віці, що натякає на глибокі й далекосяжні наслідки вибору способу життя, зробленого задовго до перших кроків дитини.

Ці дані свідчать про те, що чинники раннього життя, зокрема здоров'я матері та вибір способу життя, відіграють вирішальну роль у визначенні ризику ожиріння в подальшому житті. Усунення цих факторів шляхом цілеспрямованого втручання під час вагітності та в ранньому дитинстві може відіграти вирішальну роль у боротьбі з епідемією ожиріння.

Раніше Фокус писав про те, що фізичні навантаження у вихідні рівноцінні тижню заняття спортом. Нове дослідження перевертає норми фітнесу з ніг на голову, ставлячи інтенсивні тренування у вихідний в один ряд з тими, хто щодня займається спортом для збереження здоров'я серця.

Також Фокус писав про те, як ожиріння необоротно змінює роботу мозку. Ожиріння змінює сенсори мозку, що відповідають за задоволення від їжі, викликаючи, можливо, постійний стан "вічного голоду", свідчить нове дослідження.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.