Не витрачайте час у будні. Фізичні навантаження у вихідні рівноцінні тижню заняття спортом

Нове дослідження перевертає норми фітнесу з ніг на голову, ставлячи інтенсивні тренування у вихідний в один ряд з тими, хто щодня займається спортом для збереження здоров'я серця.

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Учені з'ясували, що тижнева норма фізичних навантажень, виконана протягом вихідних, може бути не менш корисною для здоров'я серця, ніж якби їх було розподілено протягом усього тижня. Цей висновок, зроблений під час недавнього дослідження, перевертає звичні уявлення про регулярну фізичну активність, пише HealthDay.

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Доктор Шаан Хуршид і його колеги використовували термін "воїн вихідного дня" для позначення людей, які накопичують більшу частину помірної та енергійної фізичної активності протягом одного-двох днів, зазвичай у вихідні, замість того щоб рівномірно розподіляти її протягом тижня.

Група дослідників вивчила дані про фізичну активність майже 90 000 осіб. У дослідженні розглядалися дві моделі активності: "воїни вихідного дня" і "ті, хто регулярно займається спортом", які розподіляли свою активність більш рівномірно протягом тижня. Для справедливості, як контрольну групу розглядали неактивних людей, які взагалі не займалися фізичними вправами.

Виявилося, що ризик розвитку різних серцево-судинних захворювань, таких як фібриляція передсердь, відома як миготлива аритмія, серцева недостатність та інфаркт міокарда, був однаково низьким як у "воїнів вихідного дня", так і в тих, хто регулярно займається, порівняно з неактивною групою.

Важливо зазначити, що позитивний ефект спостерігався, коли люди займалися щонайменше 230,4 хв помірної або енергійної фізичної активності на тиждень, незалежно від розподілу навантажень упродовж нього. Однак у разі інсульту цей зв'язок уже не був значущим.

Простіше кажучи, це означає, що якщо ви отримуєте щотижневу дозу фізичної активності, то неважливо, розподілена вона в часі чи втиснута у вихідні, — ваше серце в будь-якому разі скаже вам спасибі.

Цей висновок особливо корисний для тих, кому важко викроїти час для тренувань протягом напруженого робочого тижня. Тепер вони можуть не відчувати почуття провини за те, що прогулюють тренажерний зал у середу, якщо знають, що будуть активні у вихідні.

Однак перш ніж замінити щоденну пробіжку на марафонську сесію у вихідні, важливо пам'ятати, що дане дослідження не означає, що більше — значить краще. Навпаки, воно передбачає, що саме загальний обсяг фізичних вправ має найбільше значення для здоров'я серця.

Але, як і в багатьох інших галузях науки, тут ще є що досліджувати, наприклад, зрозуміти, чому характер фізичної активності не впливає на ризик інсульту.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.