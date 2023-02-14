Ефективність зашкалює. Вчені назвали найкращий час для тренувань, що спалюють жир

Дослідження показують, що в певний час дня наш метаболізм вищий, що значно посилює ефективність вправ.

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Десятиліттями вчені намагаються знайти найефективніші вправи й дієти для боротьби із зайвою вагою. Схоже, сьогодні їм вдалося виявити час, коли жироспалювальні тренування виявляться найдієвішими, пише My London.

У новому дослідженні Каролінського інституту в Швеції вчені виявили, що в певний час доби наш метаболізм вищий, а отже, будь-які вправи саме в цей період виявляться найефективнішим способом спалювання жиру.

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За словами співавтора дослідження, професора Джулін Зірат із відділу молекулярної медицини та хірургії та відділу фізіології і фармакології, вони з колегами зосередилися на вивченні рівня жиру в тілі у мишей після високоінтенсивних вправ на біговій доріжці. Результати дослідження свідчать про те, що вправи в певний період дня можуть виявитися значно ефективнішими, ніж у будь-який інший.

Фізична активність у різний час доби може по-різному впливати на наш організм, оскільки біологічні процеси залежать від циркадних ритмів клітин — 24-годинного циклу, який є частиною наших внутрішніх годинників.

У ході дослідження вчені зосередилися на різних маркерах тваринного обміну, а також аналізі того, які гени активніші в жировій тканині після тренувань. Вони виявили, що заняття спортом у ранній активній фазі значно збільшує експресію генів, які беруть участь у розщепленні жирової тканини, виробленні тепла та клітинах жирової тканини. Усе це свідчить про вищу швидкість метаболізму в період доби.

За словами Зірата, вони з колегами виявили, що подібні ефекти спостерігалися лише в мишей, які тренувалися в ранній активній фазі, й аж ніяк не залежали від їжі, яку споживали миші.

Наразі вчені припускають, що на ефективність тренувань зі спалювання жиру впливає правильний вибір часу. Саме він здатний збільшити користь для організму від тренувань, а також є важливим для нашого енергетичного балансу.

Фактично результати дослідження свідчать про те, що пізні ранкові тренування можуть бути ефективнішими, ніж пізні вечірні, коли йдеться про підвищення м'язової маси, обмін речовин і спалювання жиру. Втім, учені зазначають, що поки що їхні клінічні випробування стосувалися лише мишей, а тому будуть потрібні додаткові дослідження, щоб зрозуміти, чи вони працюють і для людей.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чи справді біль є ознакою продуктивного тренування.