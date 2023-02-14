Эффективность зашкаливает. Ученые назвали лучше время для тренировок, сжигающих жир

Исследование показывают, что в определенное время дня наш метаболизм более высокий, что значительно усиливает эффективность упражнений.

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Десятилетиями ученые пытаются найти наиболее эффективные упражнения и диеты для борьбы с лишним весом. Похоже, сегодня им удалось обнаружить время, в которое жиросжигающие тренировки окажутся наиболее эффективными, пишет My London.

В новом исследовании Каролинского института в Швеции ученые обнаружили, что в определенное время суток наш метаболизм более высокий, а значит любые упражнения именно в это этот период окажутся наиболее эффективным способом сжигания жира.

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По словам соавтора исследования, профессора Джулин Зират из отдела молекулярной медицины и хирургии и отдела физиологии и фармакологии, они с коллегами сосредоточились на изучении уровня жира в теле у мышей после высокоинтенсивных упражнений на беговой дорожке. Результаты исследования свидетельствуют о том, что упражнения в определенный период дня могут оказаться куда более эффективными, чем в любой другой.

Физическая активность в разное время суток может по-разному влиять на наш организм, поскольку биологические процессы зависят от циркадных ритмов клеток — 24-часового цикла, который является часть наших внутренних часов.

В ходе исследования ученые сосредоточились на различных маркерах животного обмена, а также анализе того, какие гены более активны в жировой ткани после тренировок. Они обнаружили, что занятия спортом в ранней активной фазе значительно увеличивает экспрессию генов, которые участвуют в расщеплении жировой ткани, выработке тепла и клетках жировой ткани. Все это указывает на более высокую скорость метаболизма в этот период суток.

По словам Зират, они с коллегами обнаружили, что подобные эффекты наблюдались лишь у мышей, которые тренировались в ранней активной фазы и никоим образом не зависели от пищи, которую потребляли мыши.

Теперь ученые предполагают, что на эффективность тренировок по сжиганию жира влияет правильный выбор времени. Именно он способен увеличить пользу для организма от тренировок, а также он является важным для нашего энергетического баланса.

Фактически результаты исследования свидетельствуют о том, что поздние утренние тренировки могут быть более эффективными, чем поздние вечерние, когда речь идет о повышении мышечной массы, обмена веществ и сжигания жира. Впрочем, ученые отмечают, что пока их клинические испытания касались лишь мышей, а потому потребуются дополнительные исследования, чтобы понять так ли они работают и для людей.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, действительно ли боль является признаком продуктивной тренировки.