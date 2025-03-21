Трапеза обернулася бідою: чоловік заразився рідкісною хворобою, з'ївши м'ясо дикої свині

М'ясо диких тварин користується популярністю у деяких людей як делікатес. Однак часом навіть ретельно приготоване, воно може приховувати в собі рідкісні й небезпечні бактерії, які чекають моменту, щоб проникнути до нас в організм.

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Жага до кулінарних вишукувань змусила пастора з Флориди, якому було за 70, скуштувати м'яса дикої свині, подарованого місцевим мисливцем. Однак це задоволення спричинило низку незрозумілих проблем зі здоров'ям, які вилилися в ускладнення і спантеличували медиків понад рік, пише Gizmodo.

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Спочатку чоловік відчував дискомфорт у грудях і періодичні напади лихоманки, що призвело до численних візитів до лікарні. Незважаючи на вичерпні аналізи, точна причина його нездужань залишалася невстановленою, йшлося у звіті, що описує випадок і опублікованому в журналі Emerging Infectious Diseases.

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Лише після видалення автоматичного імплантованого серцевого дефібрилятора — пристрою, необхідного для підтримання ритму його серця, лікарі визначили істинного винуватця: Brucella suis, бактерію, що здебільшого зустрічається у свиней.

Brucella suis відома тим, що викликає бруцельоз — зоонозне захворювання, що переходить від тварин до людини. У людини бруцельоз може проявлятися цілою низкою симптомів, включно з лихоманкою, болем у суглобах і втомою.

Якщо не вжити своєчасних заходів, хвороба може призвести до більш серйозних ускладнень, таких як артрит, запалення серця і неврологічні розлади. Здатність бактерії жити всередині людських клітин часто ускладнює діагностику, оскільки стандартні тести можуть не відразу виявити її присутність.

У Сполучених Штатах бруцельоз трапляється відносно рідко — щорічно реєструється близько 100 випадків. Однак у таких регіонах, як Флорида, де популяції здичавілих свиней дуже великі, ризик зараження зростає, особливо серед мисливців і людей, які працюють із дикими свинями.

Тим, хто любить дичину, особливо м'ясо диких свиней, необхідно завжди дотримуватися заходів безпеки, заявляють лікарі. Носіння засобів індивідуального захисту під час роботи з м'ясом і ретельне його приготування можуть значно знизити ризик зараження. З огляду на потенційну серйозність бруцельозу, підвищена обізнаність і профілактичні заходи вкрай важливі для населення, що перебуває в групі ризику.

Раніше Фокус писав про швидке надходження штучного м'яса в продаж у США. Дедалі більше країн дають зелене світло штучно вирощеному м'ясу як більш екологічній і гуманній альтернативі традиційним методам виробництва.

Також Фокус писав про схрещування генів свині з бобами, які почали виробляти справжній свинячий білок. Змінивши ДНК соєвих бобів для виробництва свинячого білка, компанія виробила продукт, багатий, фактично справжнім, свинячим білком, який стирає межі між рослиною і м'ясом.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.