Втрачаємо слух і рівновагу: вчені виявили нову небезпеку для літніх людей

Наша здатність зберігати баланс під час руху і можливість чути навколишній світ звучать як зовсім не пов'язані речі. Однак нещодавно вчені виявили, що втративши слух, ми піддаємося більшому ризику падінь.

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Рівновага часто сприймається багатьма людьми як щось само собою зрозуміле і постійно присутнє в нашому житті. Так відбувається рівно до моменту, коли вона порушується. Нещодавні дослідження виявили виявили новий небезпечний фактор відсутності балансу, що впливає на нашу стійкість і підвищує наші шанси впасти і травмуватися, пише McKnights.

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Всеосяжний систематичний огляд і мета-аналіз, опублікований у журналі JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery, вивчив цей зв'язок. У дослідженні було узагальнено дані 27 наукових робіт, у яких узяли участь понад 5 мільйонів людей, і з'ясувалося, що в людей із втратою слуху ймовірність падінь на 51% вища в поперечних дослідженнях і на 17% вища в поздовжніх дослідженнях, порівняно з тими, у кого немає порушень слуху.

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Цей зв'язок зберігався навіть після коригування інших сенсорних факторів ризику, таких як порушення зору. Вчені заявили, що кореляція між втратою слуху і падіннями посилюється з віком, підкреслюючи додаткову вразливість, з якою стикаються люди похилого віку.

Дослідники запропонували кілька механізмів, що пояснюють цей зв'язок. Зниження слуху може збільшувати когнітивне навантаження, відволікаючи увагу організму від підтримки рівноваги. Крім того, зниження слухового сприйняття може погіршити просторове сприйняття, що вкрай важливо для балансу.

Клінічні оцінки, такі як чисто тональна аудіометрія, показали сильнішу кореляцію, ніж самозвіти, що підкреслює важливість об'єктивних оцінок для виявлення людей, схильних до ризику, заявили автори.

Хоча дослідження і встановило, що втрата слуху є потенційним фактором ризику падінь, вчені наголошують, що необхідні подальші рандомізовані клінічні випробування, щоб визначити, чи може лікування проблем зі слухом за допомогою таких втручань, як слухові апарати, допомогти запобігти падінню.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.