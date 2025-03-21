Мобілізація 2025: кому загрожує після 60 років, — адвокатка

Досягнувши граничного віку, українці мають право звільнитись зі служби й знятись з військового обліку. Однак певні категорії військовослужбовців служитимуть на п’ять років довше.

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Мобілізація в Україні стосується чоловіків віком від 25 до 60 років. Адвокатка Тетяна Савченко у коментарі УНІАН 21 березня розповіла, чи можуть призвати у ЗСУ в ще старшому віці.

Максимальний вік мобілізації в Україні

Граничний вік для рядових, сержантів, молодшого та старшого офіцерського складу — 60 років. Тобто, як пояснила юристка, у 59 такого військовозобов’язаного ще можуть мобілізувати, а вже у 60 — ні.

Мобілізація в Україні: як знятися з обліку

ТЦК масово розсилають повістки тим, хто стоїть на військовому обліку, але після досягнення граничного віку з нього можна знятися.

Для цього необхідно зробити такі кроки:

самостійно прийти у військкомат;

надати паспорт і військово-обліковий документ;

подати відповідну заяву.

Після зняття з обліку чоловіку не матимуть права виписувати повістки.

Якщо ж 60-річному українцю вручили повістку, юристка радить прийти у ТЦК, повідомити про досягнення граничного віку й бажання знятися з обліку. Якщо ж людину незаконно мобілізували у 60 років, вона має право звернутись з рапортом про звільнення.

Мобілізація в Україні: кого призивають після 60

Військовозобов’язаними до 65 років замість 60 за законом є лише представники вищого офіцерського складу — генерали, бригадні генерали, генерал-майори й генерал-лейтенанти. Людей з відповідними званнями можуть мобілізувати відповідно до цього граничного віку.

Окрім того, служба може бути продовжена ще на п’ять років після граничного віку для військових, які мають високий рівень підготовки й багато досвіду. Важливий нюанс — ВЛК вони мають бути визнані придатними, і залишатись у війську добровільно. Тобто досвідчені захисники можуть служити до 65-річчя, але це — не примусово.

Нагадаємо, у Міноборони розповіли, як карають військовозобов’язаних, що отримали направлення на ВЛК і не з’явились на медогляд.

Верховний суд в Україні визнав мобілізацію незворотною, навіть якщо вона була здійснена з порушеннями з боку ТЦК, заперечивши право на звільнення зі служби у такому випадку. Суддя Андрій Загороднюк пояснив, чи означає це, що усі незаконно мобілізовані не зможуть залишати військо.