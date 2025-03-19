Суд вирішив, що незаконно мобілізований не може звільнитися зі служби: чи всіх це стосується

Суддя-спікер Андрій Загороднюк каже, що в кожній справі є індивідуальні обставини. Одиничне рішення Верховного суду не означає, що ніхто з незаконно призваних не може повернутися з фронту.

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Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду (КАС ВС) 17 березня опублікував рішення, яким визнав незворотною мобілізацію в Україні попри протиправність дій територіального центру комплектування й соціальної підтримки. Проте це рішення стосується лише конкретного випадку з військовослужбовцем, який звернувся до суду майже за рік після проходження військово-лікарської комісії з порушеннями. Це не означає, що ніхто з протиправно мобілізованих українців не може звільнитися зі служби через суд, сказав суддя-спікер КАС ВС Андрій Загороднюк у коментарі "Інтерфакс-Україна".

Журналісти попросили суддю прокоментувати формулювання в рішенні КАС ВС "процедура призову на військову службу є незворотною". За словами Загороднюка, це зовсім не означає, що будь-який незаконно призваний громадянин, який взагалі не підлягав мобілізації, залишиться на фронті. Він зауважив, що в кожній справі є свої особливості та індивідуальні обставини.

"В цій справі Верховний Суд звернув увагу на те, що обраний спосіб захисту не відповідав змісту спірних правовідносин — був неефективним, тому що основний акцент позивача-військовослужбовця був на тому, що він не проходив ВЛК", — пояснив суддя-спікер.

Позивач у зазначеній справі відслужив у Силах оборони України майже рік, перш ніж подати до суду позов про неправомірність мобілізації, зазначив Загороднюк.

За його словами, суди першої інстанції чи апеляції повинні спиратися на зазначене рішення КАС ВС тільки в тому разі, якщо справа буде дуже подібною. Коли обставини та докази відрізнятимуться, суди можуть ухвалювати інші рішення.

Загороднюк уточнив, що для повернення з фронту необхідно своєчасно звернутися до суду щодо порушень при мобілізації.

"Єдина перешкода — в тому, що розгляд справи має певний строк. Але, наскільки мені відомо, суди звертають на це увагу і пришвидшують розгляд, щоб розв'язати такі питання якомога швидше", — сказав суддя.

Він також порадив військовозобов'язаним, яких мобілізували з порушеннями, звертатися по якісну правову допомогу.

Андрій Загороднюк резюмував, що одиничне рішення Верховного суду не є "вироком" для всіх мобілізованих із порушеннями процедури.

"Ні в якому разі. Навпаки: суд наголошує на тому, що не може визнаватися законним свавільне рішення ТЦК, або військової частини", — зазначив він.

Нагадаємо, юристка Анастасія Руденко 16 березня розповіла, хто з військовозобов'язаних має право на відстрочку від мобілізації в Україні з 1 квітня 2025 року.

Фокус 19 березня з посиланням на адвокатське об'єднання "Бачинський та партнери" писав, що робити новомобілізованому, якщо його відправляють "на нуль" без підготовки.