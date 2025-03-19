Відправляють "на нуль" без підготовки: юристи розповіли, що робити в такому випадку

Правознавці розповіли, що кожен повинен бути забезпечений певними речами та пройти підготовку. При недотриманні цих норм особа може оскаржити прийняте рішення.

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Перед відправленням на передову особа має отримати відповідне спорядження та пройти підготовку, яка супроводжується відповідними завданнями. Якщо ж цього не відбулось, людина має право заявити про порушення своїх прав, розповіли в адвокатському об'єднані "Бачинський та партнери".

"Військовозобов’язані, призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, які раніше не проходили військову службу, направляються до навчальних частин (центрів) для проходження базової загальновійськової підготовки", — розповіли юристи.

Для захисту своїх прав солдат має подати відповідний рапорт. У випадку, якщо документ не приймається, особа може направити скаргу до вищого командування — зокрема, до оперативного командування або в Генеральний штаб.

Крім цього, у випадку необхідності можна звернутись на гарячу телефонну лінію. Там теж реєструють звернення і розглядають належним чином.

"Згідно із Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу" мобілізовані громадяни України проходять патріотичну та військову підготовку. Вона супроводжується фізичним навантаження та фаховими завданнями", — додали юристи.

Також правознавці розповіли, що військовослужбовці мають бути забезпечені відповідними речами. Особам, що відправляються на передову, мають видати:

взуття,

спорядження,

спец. одяг,

контейнери,

спорядження для завдання.

Нагадаємо, що у 2025 році деякі категорії громадян мають право на відстрочку. Інших можуть призвати на службу до Збройних сил України.