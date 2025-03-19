Отправляют "на ноль" без подготовки: юристы рассказали, что делать в таком случае

Правоведы рассказали, что каждый должен быть обеспечен определенными вещами и пройти подготовку. При несоблюдении этих норм лицо может обжаловать принятое решение.

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Перед отправкой на передовую лицо должно получить соответствующее снаряжение и пройти подготовку, которая сопровождается соответствующими задачами. Если же этого не произошло, человек имеет право заявить о нарушении своих прав, рассказали в адвокатском объединении "Бачинский и партнеры".

"Военнообязанные, призванные на военную службу по призыву по мобилизации, на особый период, которые ранее не проходили военную службу, направляются в учебные части (центры) для прохождения базовой общевойсковой подготовки", — рассказали юристы.

Для защиты своих прав солдат должен подать соответствующий рапорт. В случае, если документ не принимается, лицо может направить жалобу в высшее командование — в частности, в оперативное командование или в Генеральный штаб.

Кроме этого, в случае необходимости можно обратиться на горячую телефонную линию. Там тоже регистрируют обращения и рассматривают должным образом.

"Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" мобилизованные граждане Украины проходят патриотическую и военную подготовку. Она сопровождается физической нагрузкой и профессиональными задачами", — добавили юристы.

Также правоведы рассказали, что военнослужащие должны быть обеспечены соответствующими вещами. Лицам, отправляющимся на передовую, должны выдать:

обувь,

снаряжение,

спец. одежда,

контейнеры,

снаряжение для задания.

Напомним, что в 2025 году некоторые категории граждан имеют право на отсрочку. Других могут призвать на службу в Збрйних сил Украины.