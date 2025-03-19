Суд решил, что незаконно мобилизованный не может уволиться со службы: всех ли это касается

Судья-спикер Андрей Загороднюк говорит, что в каждом деле есть индивидуальные обстоятельства. Единичное решение Верховного суда не означает, что никто из незаконно призванных не может вернуться с фронта.

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Кассационный административный суд в составе Верховного суда (КАС ВС) 17 марта опубликовал решение, которым признал необратимой мобилизацию в Украине, несмотря на противоправность действий территориального центра комплектования и социальной поддержки. Однако это решение касается только конкретного случая с военнослужащим, который обратился в суд почти через год после прохождения военно-врачебной комиссии с нарушениями. Это не означает, что никто из противоправно мобилизованных украинцев не может уволиться со службы через суд, сказал судья-спикер КАС ВС Андрей Загороднюк в комментарии "Интерфакс-Украина".

Журналисты попросили судью прокомментировать формулировку в решении КАС ВС "процедура призыва на военную службу является необратимой". По словам Загороднюка, это вовсе не означает, что любой незаконно призванный гражданин, который вообще не подлежал мобилизации, останется на фронте. Он отметил, что в каждом деле есть свои особенности и индивидуальные обстоятельства.

"В этом деле Верховный Суд обратил внимание на то, что выбранный способ защиты не соответствовал содержанию спорных правоотношений — был неэффективным, потому что основной акцент истца-военнослужащего был на том, что он не проходил ВВК", — пояснил судья-спикер.

Истец по указанному делу отслужил в Силах обороны Украины почти год, прежде чем подать в суд иск о неправомерности мобилизации, отметил Загороднюк.

По его словам, суды первой инстанции или апелляции должны опираться на указанное решение КАС ВС только в том случае, если дело будет очень похожим. Когда обстоятельства и доказательства будут отличаться, суды могут принимать другие решения.

Загороднюк уточнил, что для возвращения с фронта необходимо своевременно обратиться в суд относительно нарушений при мобилизации.

"Единственное препятствие — в том, что рассмотрение дела имеет определенный срок. Но, насколько мне известно, суды обращают на это внимание и ускоряют рассмотрение, чтобы решить такие вопросы как можно быстрее", — сказал судья.

Он также посоветовал военнообязанным, которых мобилизовали с нарушениями, обращаться за качественной правовой помощью.

Андрей Загороднюк резюмировал, что единичное решение Верховного суда не является "приговором" для всех мобилизованных с нарушениями процедуры.

"Ни в коем случае. Наоборот: суд подчеркивает, что не может признаваться законным произвольное решение ТЦК, или воинской части", — отметил он.

Напомним, юрист Анастасия Руденко 16 марта рассказала, кто из военнообязанных имеет право на отсрочку от мобилизации в Украине с 1 апреля 2025 года.

Фокус 19 марта со ссылкой на адвокатское объединение "Бачинский и партнеры" писал, что делать новомобилизованному, если его отправляют "на ноль" без подготовки.