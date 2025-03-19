Мобілізація в Україні з 1 квітня: юристка пояснила, хто має відстрочку (список)

В Україні триває призов військовозобов’язаних віком від 25 до 60 років. Однак деякі категорії громадян мають відстрочку, їх умовно можна поділити на три групи.

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В Україні триває загальна мобілізація, але призивають у військо не всіх. Хто має відстрочку у 2025 році, у коментарі "Новини.LIVE" розповіла юристка Анастасія Руденко.

Експертка пояснила, що відповідне право регулюється статтею 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Усіх, кому не загрожує нині призов, вона умовно поділила на три групи.

Відстрочка від мобілізації за сімейними обставинами

До цієї групи входять:

багатодітні батьки, які утримують трьох і більше неповнолітніх дітей і не мають боргів за аліментами;

особи, які виховують дитину з інвалідністю або доглядають за повнолітньою дитиною з інвалідністю I, II групи;

батьки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років;

опікуни або піклувальники неповнолітніх дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування;

люди, які постійно доглядають за особами з інвалідністю I, II групи або особами, яким потрібен такий догляд (лише у випадку, якщо інших працездатних родичів немає);

чоловіки, чиї дружини мають інвалідність I, II групи;

громадяни, які мають неповнолітню дитину, якщо чоловік або дружина служить у війську.

Відстрочка від мобілізації за станом здоров’я

Українці, яка мають інвалідність (будь-якої з груп) й отримали підтвердження свого статусу від ВЛК, не можуть бути призвані. Однак кожні півроку-рік вони мають перепроходити медогляд.

У додатку 1 до Положення про ВЛК міститься таблиця з можливими діагнозами, в якій визначено, чи має бути військовозобов’язаний в такому випадку непридатним до служби.

Відстрочка від мобілізації через роботу

До цієї групи юристка включила:

працівників визнаних критично важливих підприємств, яких забронювали;

науковців, викладачів і вчителів, які працюють щонайменше на 0,75 ставки та мають відповідний науковий ступінь або вчене звання;

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються на денній або дуальній формі.

Інші категорії

Також у ЗСУ не мобілізують:

звільнених з полону військовослужбовців і цивільних;

громадян, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти на війні;

членів сімей захисників, які посмертно отримали звання "Герой України".

Юристка порадила стежити за оновленнями на офіційних ресурсах і консультуватись з держорганами, адже перелік може змінюватись.

Нагадаємо, у ЗМІ пояснили, хто втратив відстрочку від мобілізації у 2025 році. Зокрема, скористатись цим правом не зможуть студенти, які отримують рівень освіти, не вищий за попередній.

Заступниця голови Міноборони Катерина Чорногоренко розповіли, як добровольці зможуть обирати місце проходження ВЛК.