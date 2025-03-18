Контрактники зможуть обрати, де пройти ВЛК: як це працюватиме, подробиці від Міноборони

За словами представниці відомства, якщо раніше медогляд був прив’язаний лише до місця обліку громадянина, то відтепер у контрактника буде три варіанти для проходження ВЛК.

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Добровольці, які хочуть служити в Збройних силах України за контрактом, зможуть самостійно обирати місце проходження військово-лікарської комісії. Це стало можливим завдяки мобільному застосунку "Резерв+", написала в Facebook заступниця міністра оборони України Катерина Чорногоренко.

Фото: Facebook / Катерина Черногоренко

Вона зазначила, що раніше медогляд був прив’язаний лише до місця обліку. Нині у контрактників є три варіанти для проходження ВЛК. Нромадяни, які планують підписати контракт, можуть обрати ВЛК:

за місцем обліку, як і раніше;

за місцем проживання;

на базі майбутньої військової частини.

"Це допоможе заощадити час тим, хто стоїть на військовому обліку в одному місці, а проживає в іншому. Для цього достатньо оновити "Резерв+" до останньої версії", — додала Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, раніше в Міноборони додали новий сервіс до застосунку "Резерв+", щоб спростити процедуру мобілізації і проходження. Після оновлення з'являється можливість отримати електронне направлення на медкомісію, заради якого не потрібно зайвий раз контактувати з військкоматом.

Варто також зазначити, що у лютому 2024 року відомство запустило програму "Контракт 18-24" — добровільну ініціативу для українських громадян у віці від 18 до 24 років, яка передбачає службу в Силах оборони на термін один рік. Для цього особи мають подати заяву до рекрутингового центру або в електронній формі до "Резерв+", потім пройти ВЛК, ута укласти контракт.