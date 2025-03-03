Без візиту в ТЦК: що робити, коли на вулиці вручили повістку на ВЛК

Українці, яким на вулиці вручили паперові направлення на медкомісію, тепер можуть не іти у військкомат, заявила представниця Міноборони Катерина Черногоренко.

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У Міністерстві оборони України додали новий сервіс до застосунку "Резерв+", щоб спростити процедуру мобілізації і проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Після оновлення з'являється можливість отримати електронне направлення на медкомісію, заради якого не потрібно зайвий раз контактувати з військкоматом. Про деталі сервісу, який отримав нові можливості, заступниця глави Міноборони Катерина Чернjгоренко розповіла на сторінці Facebook.

Мобілізація в ВЛК — деталі

Черногоренко пояснила, що сервіси стають доступними після встановлення останнього оновлення. Чиновниця перелічила, що отримають користувачі:

новий інструмент доступний і для тих, хто самостійно вирішив пройти ВЛК, і для тих, хто отримав паперову повістку від терцентру комплектування;

після насилання запиту на проходження ВЛК генерується електронне направлення, у якому вказана дата прибуття для проходження медкомісію.

У дописі представниці Міноборони перелічені переваги останнього оновлення "Резерв+":

людина отримує чітку інформацію про місце проходження і дату медкомісії;

щоб отримати направлення, не витрачається зайвий час на стояння в чергах біля ТЦК.

"Електронні направлення на ВЛК у Резерв+ тепер містять дату прибуття на медогляд. Оновлення дозволить пройти комісію без зайвих візитів до ТЦК, паперів та довжелезних черг. Електронні направлення тепер доступні всім військовозобов’язаним", — написала Черногоренко.

Мобілізація в ВЛК - екран Резерв+ з електронним направлення Фото: Facebook / Катерина Черногоренко

Як отримати електронне направлення на ВЛК

Зазначимо, Фокус писав про процес мобілізації і проходження ВЛК для встановлення придатності для військової служби. Про те, як отримати електронне направлення, детально розповіли на сторінці Facebook Сумського обласного військкомату.

Кроки для формування направлення:

авторизуватись у застосунку "Резерв+" через Bank ID;

натиснути на відповідний пункт меню та відправити запит на направлення;

отримати сповіщення про електронне направлення на ВЛК з датою та місцем проходження.

Інструкції Сумського ТЦК з'явились 10 лютого і вказувалось, що "Резерв+" допомагає лише тим, хто ще не отримав паперового направлення на медкомісію. Як повідомили Черногоренко 3 березня, в оновленій версії застосунку таку можливість реалізували й для цієї категорії військовозобов'язаних.

Нагадуємо, 6 лютого народний депутат від партії "Слуга народу", член комітету з нацбезпеки й оборони Федір Веніславський повідомив, що у Раді продовжили термін проходження медкомісії для колишніх обмежено придатних.