Без визита в ТЦК: что делать, когда на улице вручили повестку на ВВК

Украинцы, которым на улице вручили бумажные направления на медкомиссию, теперь могут не идти в военкомат, заявила представительница Минобороны Екатерина Черногоренко.

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В Министерстве обороны Украины добавили новый сервис в приложение "Резерв+", чтобы упростить процедуру мобилизации и прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). После обновления появляется возможность получить электронное направление на медкомиссию, ради которого не нужно лишний раз контактировать с военкоматом. О деталях сервиса заместитель главы Минобороны Екатерина Черногоренко рассказала на странице Facebook.

Мобилизация в ВЛК — детали

Черногоренко объяснила, что сервисы становятся доступными после установки последнего обновления. Чиновница перечислила, что получат пользователи:

новый инструмент доступен и для тех, кто самостоятельно решил пройти ВЛК, и для тех, кто получил бумажную повестку от терцентра комплектования;

после отправки запроса на прохождение ВВК генерируется электронное направление, в котором указана дата прибытия для прохождения медкомиссии.

В заметке представительницы Минобороны перечислены преимущества последнего обновления "Резерв+":

человек получает четкую информацию о месте прохождения и дате медкомиссии;

чтобы получить направление, не тратится лишнее время на стояние в очередях возле ТЦК.

"Электронные направления на ВВК в Резерв+ теперь содержат дату прибытия на медосмотр. Обновление позволит пройти комиссию без лишних визитов в ТЦК, бумаг и длинных очередей. Электронные направления теперь доступны всем военнообязанным", — написала Черногоренко.

Мобилизация в ВЛК — экран Резерв+ с электронным направлением Фото: Facebook / Катерина Черногоренко

Как получить электронное направление на ВВК

Отметим, Фокус писал о процессе мобилизации и прохождении ВВК для установления пригодности для военной службы. О том, как получить электронное направление, подробно рассказали на странице Facebook Сумского областного военкомата.

Шаги для формирования направления:

авторизоваться в приложении "Резерв+" через Bank ID;

нажать на соответствующий пункт меню и отправить запрос на направление;

получить уведомление об электронном направлении на ВЛК с датой и местом прохождения.

Инструкции Сумского ТЦК появились 10 февраля и указывалось, что "Резерв+" помогает только тем, кто еще не получил бумажного направления на медкомиссию. Как сообщили Черногоренко 3 марта, в обновленной версии приложения такую возможность реализовали и для этой категории военнообязанных.

Напоминаем, 6 февраля народный депутат от партии "Слуга народа", член комитета по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский сообщил, что в Раде продлили срок прохождения медкомиссии для бывших ограниченно годных.