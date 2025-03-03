Без визита в ТЦК: что делать, когда на улице вручили повестку на ВВК
Украинцы, которым на улице вручили бумажные направления на медкомиссию, теперь могут не идти в военкомат, заявила представительница Минобороны Екатерина Черногоренко.
В Министерстве обороны Украины добавили новый сервис в приложение "Резерв+", чтобы упростить процедуру мобилизации и прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). После обновления появляется возможность получить электронное направление на медкомиссию, ради которого не нужно лишний раз контактировать с военкоматом. О деталях сервиса заместитель главы Минобороны Екатерина Черногоренко рассказала на странице Facebook.
Мобилизация в ВЛК — детали
Черногоренко объяснила, что сервисы становятся доступными после установки последнего обновления. Чиновница перечислила, что получат пользователи:
- новый инструмент доступен и для тех, кто самостоятельно решил пройти ВЛК, и для тех, кто получил бумажную повестку от терцентра комплектования;
- после отправки запроса на прохождение ВВК генерируется электронное направление, в котором указана дата прибытия для прохождения медкомиссии.
В заметке представительницы Минобороны перечислены преимущества последнего обновления "Резерв+":
- человек получает четкую информацию о месте прохождения и дате медкомиссии;
- чтобы получить направление, не тратится лишнее время на стояние в очередях возле ТЦК.
"Электронные направления на ВВК в Резерв+ теперь содержат дату прибытия на медосмотр. Обновление позволит пройти комиссию без лишних визитов в ТЦК, бумаг и длинных очередей. Электронные направления теперь доступны всем военнообязанным", — написала Черногоренко.
Как получить электронное направление на ВВК
Отметим, Фокус писал о процессе мобилизации и прохождении ВВК для установления пригодности для военной службы. О том, как получить электронное направление, подробно рассказали на странице Facebook Сумского областного военкомата.
Шаги для формирования направления:
- авторизоваться в приложении "Резерв+" через Bank ID;
- нажать на соответствующий пункт меню и отправить запрос на направление;
- получить уведомление об электронном направлении на ВЛК с датой и местом прохождения.
Инструкции Сумского ТЦК появились 10 февраля и указывалось, что "Резерв+" помогает только тем, кто еще не получил бумажного направления на медкомиссию. Как сообщили Черногоренко 3 марта, в обновленной версии приложения такую возможность реализовали и для этой категории военнообязанных.
Напоминаем, 6 февраля народный депутат от партии "Слуга народа", член комитета по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский сообщил, что в Раде продлили срок прохождения медкомиссии для бывших ограниченно годных.