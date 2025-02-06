Срок прохождения ВВК для ограниченно годных продлят на три месяца: когда надо идти к врачам

Многие ограниченно пригодные к службе в ВСУ не успели пройти военно-врачебную комиссию в срок — до 4 февраля. По словам нардепа Федора Вениславского, Рада будет рассматривать вопрос продления сроков до начала мая.

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Большинство ограниченно пригодных к службе в армии украинцев не успели пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) до 5 февраля. Верховная Рада в ближайшее время продлит этот срок еще на три месяца, до 5 мая, заявил на брифинге народный депутат от партии "Слуга народа", член комитета по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский.

Федор Вениславский констатировал проблемы с очередями на ВВК

Нардепы профильного комитета, по его словам, на закрытых заседаниях рассматривали динамику, статистику и причины непрохождения украинцами ВВК. Вениславский считает, что в этом плане есть и субъективные причины.

"Наши граждане, все мы откладываем на последние дни того или иного срока, думаем, что успеем. Потом очереди, физически не успеваем", — добавил политик.

Объективные причины, как говорит Вениславский, заключаются в "некорректном обеспечении коммуникационной рамки" по сигналам для ограниченно годных. Людям не сказали, нужно ли им самостоятельно приходить, или ждать повестку.

Нардеп констатировал проблемы с очередями на ВВК, но данный вопрос решает Минобороны Украины путем ввода электронных механизмов записи на военно-врачебные комиссии.

Вышеуказанные проблемы привели к тому, что меньше половины ограниченно пригодных граждан Украины получили направление и начали процедуры. Нюансы имеются и с юридической точки зрения: невыполнение требований закона является нарушением правил воинского учета, что грозит административной ответственностью, заметил он.

"Принято решение рассмотреть законопроект и продлить срок. Чтобы не привлекать к админответственности", — подытожил депутат.

Напомним, Верховная Рада не смогла рассмотреть законопроект о продлении сроков прохождения ВВК для ограниченно годных. Последний день истек еще 4 февраля.

Юристы говорили, что ТЦК не могут отказать военнообязанным в принятии заявления на отсрочку от службы, если они не прошли ВВК.