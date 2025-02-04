Рада не продлила срок прохождения ВВК для ограниченно годных: когда дедлайн и будут ли штрафы

Перенести крайнюю дату повторного осмотра на 5 июня должен законопроект о прохождении ВВК под номером 12457. На сегодняшнем заседании парламента его не выносили на повестку дня.

Related video

Верховная Рада Украины не рассмотрела законопроект о прохождении ВВК, поэтому продление дедлайна ВВК для ограниченно годных не состоялось и 4 февраля истекает последний день, когда это нужно было сделать по закону, сказали в комментарии hromadske народные депутаты Ярослав Железняк ("Голос") и Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность").

Парламентарии подтвердили, что законопроект под номером 12457, который предусматривает перенос срока прохождения ВВК до 5 июня, не выносили на рассмотрение.

"Только что в Верховной Раде закончилось заседание. Этот вопрос не рассматривали… Никаких разговоров, вопроса в повестке дня не было", — ответил Гончаренко журналистам.

В то же время народный депутат от "Европейской солидарности", член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз в комментарии "Укринформу" заверила, что до того, как примут законопроект о прохождении ВВК, территориальные центры комплектования и социальной поддержки не будут штрафовать тех, кто не успел пройти осмотр до крайнего срока.

"Применение штрафной санкции в отношении военнообязанных, которые не успели пройти медосмотр в обусловленный законодательством срок до 5 февраля 2025 года, формально возможно, если парламент не успеет своевременно продлить сроки. Но пока мы видим политический консенсус относительно того, что штрафные санкции не планируют применять", — сказала парламентарий.

Фриз добавила, что необходимость продления срока возникла из-за проблем с организацией прохождения ВВК для ограниченно годных, большие очереди и загруженность. Также она отметила, что многие "просто проигнорировали норму законодательства из расчета, что как-то оно все решится само по себе", и призвала ответственно отнестись к новым срокам.

Законопроект о прохождении ВВК: что известно

4 мая 2024 года вступил в силу Закон № 3621-IX, который отменил статус "ограниченно годный" и постановил, что все, кто получил этот статус до 4 мая, должны повторно пройти военно-врачебную комиссию до 4 февраля включительно. В Винницком областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки объясняли, что теперь граждан призывного возраста с серьезными заболеваниями могут признавать "годными к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны". Также военные отмечали, что тех, кто не успеет пройти повторный осмотр до 5 февраля, не будут подавать в розыск до переноса срока прохождения ВВК, если они не получали повестки на медосмотр от ТЦК.

28 января СМИ писали, что за просрочку повторного прохождения ВВК для ограниченно годных украинцам будет грозить штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен.

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук 30 января заверила, что пока не будет принят законопроект о прохождении ВВК, ТЦК не будут штрафовать украинцев, которые не успеют пройти повторный медосмотр.

31 января в мобильном приложении "Резерв+" появилась функция электронных направлений на военно-врачебную комиссию.