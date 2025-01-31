ТЦК посещать больше не нужно: в "Резерв+" запустили электронные направления на ВВК

По словам замминистра обороны Екатерины Черногоренко, благодаря новой функции военнобязанным больше не придется стоять в очередях, чтобы получить направление на ВВК.

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С 31 января в мобильном приложении "Резерв+" будет доступна возможность оформить электронное направление на военно-врачебную комиссию (ВВК). Об этом написала заместитель министра обороны Украины по цифровому развитию Екатерина Черногоренко на своей странице в Facebook.

Сообщается, что новая функция упростит получение направлений на ВВК, так для этого больше не нужно выходить из дома и стоять в длинных очередях. Сгенерировать документ можно в смартфоне.

"Больше никто не сможет сказать "у нас обед", "приходите через 2 недели", или "встаньте в очередь. Мы делаем больше, чем цифровые услуги", — подчеркнула Екатерина Черногоренко.

Электронные направления на ВВК: что известно

Во время заседания правительства 28 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство одобрило запуск электронных направлений на ВВК. По его словам, получить документ можно будет через приложение "Резерв+", предварительно сгенерировав его с помощью Единого государственного реестра призывников.

"Людям, которые получили повестку, также достаточно подать электронный запрос на формирование направления, чтобы не терять время на посещение ТЦК", — объяснил Денис Шмыгаль.

Позже, 23 января, в "Резерв+" запустили бета-тестирование онлайн-направлений на ВВК. Тогда Екатерина Черногоренко рассказала, что после отправки электронного запроса его должен будет подтвердить руководитель ТЦК, после чего в "Резерв+" поступит сообщение с номером направления и адресом медучреждения.

Напомним, с 28 февраля 2025 года постановление о пригодности человека к службе будет исключительно в цифровом формате и будет вноситься через интерфейс, который разработает Минобороны.