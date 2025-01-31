ТЦК відвідувати більше не потрібно: у "Резерв+" запустили електронні направлення на ВЛК

За словами заступника міністра оборони Катерини Черногоренко, завдяки новій функції військовослужбовцям більше не доведеться стояти в чергах, щоб отримати направлення на ВЛК.

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З 31 січня в мобільному застосунку "Резерв+" буде доступна можливість оформити електронне направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК). Про це написала заступниця міністра оборони України з цифрового розвитку Катерина Черногоренко на своїй сторінці у Facebook.

Повідомляється, що нова функція спростить отримання направлень на ВЛК, бо для цього більше не потрібно виходити з дому і стояти в довгих чергах. Згенерувати документ можна у смартфоні.

"Більше ніхто не зможе сказати "у нас обід", "приходьте через 2 тижні", або "встаньте в чергу. Ми робимо більше, ніж цифрові послуги", — наголосила Катерина Черногоренко.

Електронні направлення на ВЛК: що відомо

Під час засідання уряду 28 січня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд схвалив запуск електронних направлень на ВЛК. За його словами, отримати документ можна буде через застосунок "Резерв+", попередньо згенерувавши його за допомогою Єдиного державного реєстру призовників.

"Людям, які отримали повістку, також достатньо подати електронний запит на формування направлення, щоб не втрачати час на відвідування ТЦК", — пояснив Денис Шмигаль.

Пізніше, 23 січня, у "Резерв+" запустили бета-тестування онлайн-напрямків на ВЛК. Тоді Катерина Черногоренко розповіла, що після надсилання електронного запиту його повинен буде підтвердити керівник ТЦК, після чого в "Резерв+" надійде повідомлення з номером направлення та адресою медзакладу.

Нагадаємо, з 28 лютого 2025 року постанова про придатність людини до служби буде винятково в цифровому форматі та вноситиметься через інтерфейс, який розробить Міноборони.