Не надо дважды ходить в ТЦК: справка о пригодности будет доступна в цифровом формате

С конца февраля постановление о годности к военной службе можно будет получать в электронном виде в "Резерв+". Минобороны будет передавать действующий статус человека сразу после прохождения им ВВК.

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В Украине изменят формат взаимодействия государства и военнообязанных граждан, из-за чего последним больше не придется дважды посещать территориальные центры комплектации и соцподдержки. Об этом, как сообщает "Укринформ", рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

По ее словам, уже с 28 февраля 2025 года постановление о пригодности человека будет исключительно в цифровом формате и будет вноситься через интерфейс, который разработает Минобороны.

"Мы передадим эти данные сразу через информационный обмен в "Оберіг" и человеку в "Резерв+" подтянется статус свежей ВВК, имею в виду актуальной, которую он только что прошел, и статус: годен или непригоден," — рассказала Черногоренко.

Таким образом, пояснила она, после прохождения военно-врачебной комиссии человеку не придется снова идти в ТЦК, чтобы показать документ о пригодности или непригодности.

При этом, заметила Екатерина Черногоренко, у человека все равно остается возможность решить эти вопросы в офлайн-режиме.

Фокус писал, что законом установлен ряд обстоятельств, при которых мужчины могут не приходить в ТЦК несмотря на повестку, и не получат наказания за это.

Напомним, что наличие отсрочки от мобилизации и бронирования не освобождает лицо от обязанности прибыть в районный территориальный центр комплектования и поддержки. В случае игнорирования повестки человека могут привлечь к административной ответственности.