Не треба двічі ходити до ТЦК: довідка про придатність буде доступна у цифровому форматі

З кінця лютого постанову про придатність до військової служби можна буде отримувати в електронному вигляді у "Резерв+". Міноборони передаватиме чинний статус людини одразу після проходження нею ВЛК.

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В Україні змінять формат взаємодії держави й військовозобов'язаних громадян, через що останнім більше не доведеться двічі відвідувати територіальні центри комплектації та соцпідтримки. Про це, як повідомляє "Укрінформ", розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, вже з 28 лютого 2025 року постанова про придатність людини буде виключно у цифровому форматі й вноситиметься через інтерфейс, який розробить Міноборони.

"Ми передамо ці дані одразу через інформаційний обмін в "Оберіг" і людині в "Резерв+" підтягнеться статус свіжої ВЛК, маю на увазі актуальної, яку він тільки що пройшов, і статус: придатний або непридатний," — розповіла Черногоренко.

Таким чином, пояснила вона, після проходження військово-лікарської комісії людині не доведеться знову йти в ТЦК, аби показати документ про придатність або ж непридатність.

При цьому, зауважила Катерина Черногоренко, у людини все одно залишається можливість розв'язати ці питання в офлайн-режимі.

Фокус писав, що законом встановлена низка обставин, за яких чоловіки можуть не приходити у ТЦК попри повістку, та не отримають покарання за це.

Нагадаємо, що наявність відстрочки від мобілізації та бронювання не звільняє особу від обов'язку прибути до районного територіального центру комплектування та підтримки. В разі ігнорування повістки людину можуть притягнути до адміністративної відповідальності.