ТЦК не штрафуватиме: дедлайн повторної ВЛК для обмежено придатних буде перенесено, — Верещук

До Верховної Ради внесли законопроєкт про перенесення крайнього терміну повторного огляду на 5 червня. За словами Ірини Верещук, до ухвалення закону ТЦК не штрафуватимуть тих, хто не перепройшов ВЛК до 5 лютого.

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Обмежено придатних військовозобов'язаних, які не встигнуть пройти повторний огляд на військово-лікарській комісії, не каратимуть штрафами та не оголошуватимуть у розшук, повідомила 30 січня заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт під номером 12457, який вносить зміни до законодавства щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Цим законопроєктом дедлайн проходження повторної ВЛК для "обмежено придатних" громадян переноситься з 5 лютого на 5 червня.

За словами Ірини Верещук, під час робочої наради в Офісі президента було оговорено, що до ухвалення цього закону територіальні центри комплектування та соціальної підтримки не штрафуватимуть військовозобов'язаних, які не встигнуть пройти повторний огляд до 5 лютого, та не подаватимуть їх у розшук.

"Відповідну директиву буде надіслано за належністю", — зазначила заступниця керівника ОП.

Також на нараді обговорили законодавчі зміни, за якими повторне проходження огляду не буде обов'язковим для громадян віком до 25 років і тих, то оформив інвалідність належним чином.

"Обговорили питання належної організації процесів, щоб після встановлення нових строків люди змогли вчасно пройти ВЛК", — додала Верещук.

Термін проходження повторної ВЛК для обмежено придатних перенесли на 5 червня Фото: Скриншот

Нагадаємо, 28 січня в місцевій адміністрації повідомляли, що ВЛК у Львові працюють у три зміни через великі черги "обмежено придатних" військовозобов'язаних на повторні огляди.

Також 28 січня заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко розповідала, що з 31 січня електронне направлення на ВЛК військовозобов'язані зможуть оформлювати онлайн у застосунку "Резерв+".