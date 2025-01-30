ТЦК не будет штрафовать: дедлайн повторной ВВК для ограниченно годных будет перенесен, — Верещук

В Верховную Раду внесли законопроект о переносе крайнего срока повторного осмотра на 5 июня. По словам Ирины Верещук, до принятия закона ТЦК не будут штрафовать тех, кто не перепрошел ВВК до 5 февраля.

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Ограниченно годных военнообязанных, которые не успеют пройти повторный осмотр на военно-врачебной комиссии, не будут наказывать штрафами и не будут объявлять в розыск, сообщила 30 января заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект под номером 12457, который вносит изменения в законодательство по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту. Этим законопроектом дедлайн прохождения повторной ВВК для "ограниченно годных" граждан переносится с 5 февраля на 5 июня.

По словам Ирины Верещук, во время рабочего совещания в Офисе президента было оговорено, что до принятия этого закона территориальные центры комплектования и социальной поддержки не будут штрафовать военнообязанных, которые не успеют пройти повторный осмотр до 5 февраля, и не будут подавать их в розыск.

"Соответствующая директива будет направлена по принадлежности", — отметила заместитель руководителя ОП.

Также на совещании обсудили законодательные изменения, по которым повторное прохождение осмотра не будет обязательным для граждан в возрасте до 25 лет и тех, то оформил инвалидность должным образом.

"Обсудили вопросы надлежащей организации процессов, чтобы после установления новых сроков люди смогли вовремя пройти ВВК", — добавила Верещук.

Срок прохождения повторной ВВК для ограниченно годных перенесли на 5 июня Фото: Скриншот

Напомним, 28 января в местной администрации сообщали, что ВВК во Львове работают в три смены из-за больших очередей "ограниченно годных" военнообязанных на повторные осмотры.

Также 28 января заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко рассказывала, что с 31 января электронное направление на ВВК военнообязанные смогут оформлять онлайн в приложении "Резерв+".