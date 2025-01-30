В Офисе президента назвали крайние сроки для прохождения ВВК ограниченно годными

По словам Ирины Верещук, обязанность проходить повторную ВВК не будет касаться ограниченно годных граждан, которым еще нет 25 лет.

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Ограниченно годным гражданам Украины дадут еще четыре месяца для того, чтобы пройти военно-врачебную комиссию. Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук.

"В ближайшее время в оборонном Комитете Верховной Рады будет зарегистрирован законопроект с изменениями относительно прохождения ВВК ограниченно годными лицами", — написала Верещук.

Она уточнила, что этот документ будет предусматривать две важные вещи:

во-первых, срок для обязательного прохождения ВЛК продлят еще на четыре месяца, то есть крайний срок перенесут на начало июня 2025 года;

во-вторых, обязанность проходить ВВК не будет касаться ограниченно годных лиц до 25 лет.

"Спасибо председателю оборонного Комитета Александру Завитневичу за конструктивность и оперативность. Очень прошу народных депутатов поддержать данный законопроект", — подчеркнула Верещук.

Напомним, 24 января Ирина Верещук сообщила, что срок для прохождения повторной ВВК ограниченно годными гражданами Украины продлят, однако не уточнила насколько именно.

25 января Ирина Верещук заявила, что ограниченно годные будут иметь еще минимум три месяца на прохождение ВВК.