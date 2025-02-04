Рада не подовжила термін повторної ВЛК для "обмежено придатних": коли дедлайн і чи будуть штрафи

Перенести крайню дату повторного огляду на 5 червня має законопроєкт №12457. На сьогоднішньому засіданні парламенту його не виносили на порядок денний, тому дедлайном лишається 4 лютого.

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Верховна Рада України не подовжила терміни проходження ВЛК для "обмежено придатних" військовозобов'язаних, тож 4 лютого спливає останній день, коли це потрібно було зробити за законом. Про це народні депутати Ярослав Железняк ("Голос") і Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність") сказали в коментарі hromadske.

Парламентарі підтвердили, що законопроєкт під номером 12457, яким крайній термін повторного проходження ВЛК переноситься з 5 лютого на 5 червня, не виносили на розгляд.

"Тільки що у Верховній Раді закінчилося засідання. Це питання не розглядали… Жодних розмов, питання на порядку денному не було", — відповів Гончаренко журналістам.

Водночас народна депутатка від "Європейської солідарності", член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз в коментарі "Укрінформу" запевнила, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки не будуть штрафувати тих, хто не встиг пройти огляд до 5 лютого.

"Застосування штрафної санкції щодо військовозобов’язаних, які не встигли пройти медогляд в обумовлений законодавством термін до 5 лютого 2025 року, формально можливе, якщо парламент не встигне своєчасно продовжити терміни. Але наразі ми бачимо політичний консенсус щодо того, що штрафні санкції не планують застосовувати", — сказала парламентарка.

Фріз додала, що необхідність подовження терміну виникла через проблеми з організацією проходження ВЛК, великі черги та завантаженість. Також вона зазначила, що багато хто з військовозобов'язаних "просто проігнорував норму законодавства із розрахунку, що якось воно все вирішиться саме по собі", та закликала відповідально поставитися до нових термінів.

Повторна ВЛК обмежено придатних: що відомо

4 травня 2024 року набув чинності Закон № 3621-IX, який скасував статус "обмежено придатний" і постановив, що всі військовозобов'язані, які отримали цей статус до 4 травня, повинні повторно пройти ВЛК до 4 лютого включно. У Вінницькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки пояснювали, що тепер громадян призовного віку з серйозними захворюваннями можуть визнавати "придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони". Також військові зазначали, що військовозобов'язані, які не встигнуть пройти повторну ВЛК до 5 лютого, не подаватимуться в розшук, якщо вони не отримували повістки на медогляд від ТЦК.

28 січня ЗМІ писали, що за протермінування повторного огляду ВЛК військовозобов'язаним загрожуватиме штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук 30 січня запевнила, що ТЦК не штрафуватиме обмежено придатних, які не встигнуть пройти повторну ВЛК до 5 лютого. За її словами, про це існує домовленість.

Нагадаємо, 3 лютого адвокатка Дар'я Тарасенко, чи можуть ТЦК та СП відмовитися приймати заяву на отримання відстрочки через непроходження ВЛК.

31 січня в мобільному застосунку "Резерв+" з'явилася функція електронних направлень на ВЛК.