Могут ли отказать в предоставлении отсрочки без актуального заключения ВВК: юрист ответила

Юрист Дарья Тарасенко отметила, что существует единственная причина, по которой могут отказать в принятии заявления.

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Оформление отсрочки и прохождение военно-врачебной комиссии — два разных вопроса, которые не связаны между собой. Поэтому территориальный центр комплектования и социальной поддержки не имеет права отказывать в принятии заявления на отсрочку по причинам непрохождения ВВК. Об этом рассказала адвокат Дарья Тарасенко.

"Оформление отсрочки и прохождение ВВК — два разных не связанных между собой вопроса, хотя иногда они могут совпадать во времени", — отметила она.

Специалист отметила, что единственной причиной, по которой в принятии заявления может быть отказано — это непредъявление бумажного или электронного военно-учетного документа. Даже неполный пакет документов не может быть основанием для отказа в принятии заявления.

Комиссия также не имеет права отказывать в предоставлении отсрочки из-за отсутствия актуального заключения ВВК и не может останавливать рассмотрение заявления о предоставлении отсрочки до завершения процедуры прохождения ВВК.

"Зато ТЦК и СП может направить на ВВК после принятия заявления на отсрочку (но до завершения рассмотрения заявления) — но только тех, кто является ограниченно годным или временно непригодным с истечением срока временной непригодности", — добавила Дарья Тарасенко.

Отметим, что право на отсрочку от мобилизации имеют некоторые категории населения. Те, кто не подпадают под действие норм законодательства, в феврале 2025 потеряют его.

Добавим, что некоторые категории населения могут автоматически продлить отсрочку. Однако специалисты советуют не полагаться на статус "автоматически" и подавать заявки самостоятельно.