Некоторые категории населения могут автоматически продлить отсрочку: кого это касается

Специалист отметила, что отсрочку могут продлить лишь несколько категорий населения. Однако Екатерина Анищенко посоветовала не полагаться на статус "автоматически" и подавать заявки самостоятельно.

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Во время военного положения в Украине некоторые военнообязанные могут оформить отсрочку от мобилизации, а затем автоматически ее продлить. Это могут сделать студенты и многодетные родители, имеющие трех и более детей, если несовершеннолетние лица будут от одного отца и матери. Об этом рассказала адвокат Екатерина Анищенко в эфире "Киев24".

По словам юристки, это возможно в случае, если все военно-учетные данные обновлены.

"Лица имеют право на отсрочку в автоматическом режиме, продлить ее — это именно студенты, родители трех и более детей. Они могут получить эту отсрочку автоматически, но в том случае, если у них военно-учетный документ в норме, если у них в "Резерв+" вся эта информация была внесена", — отметила Екатерина Анищенко.

Она добавила, что в этом случае не нужно появляться в территориальный центр комплектации и социальной поддержки. Нужно лишь обновить документ в приложении "Резерв+", прикрепить необходимый документ и дальше приложение подтягивает необходимую информацию.

Здесь стоит учесть, что родители должны быть официально зарегистрированы как опекуны всех детей от одной матери. Если же матери разные, то здесь могут быть вопросы.

Специалист также посоветовала не полагаться на статус "автоматически" и самостоятельно подавать заявку на возобновление отсрочки. А те, кто хочет получить отсрочку впервые, должны лично появиться в ТЦК.

Добавим, что наличие отсрочки от мобилизации и бронирования не освобождает лицо от обязанности прибыть в районный территориальный центр комплектования и поддержки. В случае игнорирования повестки такое лицо могут привлечь к административной ответственности.

Стоит отметить, что право на отсрочку от мобилизации в феврале 2025 имеют некоторые категории населения. Те, кто не подпадают под действие норм законодательства, потеряют его.