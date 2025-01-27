Деякі категорії населення можуть автоматично продовжити відстрочку: кого це стосується

Фахівчиня зазначила, що відстрочку можуть продовжити лише декілька категорій населення. Однак Катерина Аніщенко порадила не покладатись на статус "автоматично" і подавати заявки самостійно.

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Під час воєнного стану в Україні деякі військовозобов'язані можуть оформити відстрочку від мобілізації, а потім автоматично її продовжити. Це можуть зробити студенти та багатодітні батьки, що мають трьох і більше дітей, якщо неповнолітні особи будуть від одного батька та матері. Про це розповіла адвокатка Катерина Аніщенко в ефірі "Київ24".

За словами юристки, це можливо у випадку, якщо всі військово-облікові дані оновлені.

"Особи мають право на відстрочку в автоматичному режимі, продовжити її — це саме студенти, батьки трьох та більше дітей. Вони можуть отримати цю відстрочку автоматично, але в тому разі, якщо у них військово-обліковий документ в нормі, якщо у них в "Резерв+" вся ця інформація була внесена", — зазначила Катерина Аніщенко.

Вона додала, що в цьому випадку не потрібно з'являтись до територіального центру комплектації та соціальної підтримки. Потрібно лише оновити документ в додатку "Резерв+", прикріпити необхідний документ і далі додаток підтягує необхідну інформацію.

Тут варто врахувати, що батьки мають бути офіційно зареєстровані як опікуни всіх дітей від однієї матері. Якщо ж матері різні, то тут можуть бути питання.

Фахівчиня також порадила не покладатись на статус "автоматично" та самостійно подавати заявку на поновлення відстрочки. А ті, хто хоче отримати відстрочку вперше, мають особисто з'явитися у ТЦК.

Додамо, що наявність відстрочки від мобілізації та бронювання не звільняє особу від обов'язку прибути до районного територіального центру комплектування та підтримки. В разі ігнорування повістки таку особу можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

Варто зазначити, що право на відстрочку від мобілізації в лютому 2025 мають деякі категорії населення. Ті, хто не підпадають під дію норм законодавства, втратять його.