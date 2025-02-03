Чи можуть відмовити в наданні відстрочки без актуального висновку ВЛК: юристка надала відповідь

Юристка Дар'я Тарасенко зазначила, що існує єдина причина, з якою можуть відмовити в прийнятті заяви.

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Оформлення відстрочки та проходження військово-лікарської комісії — два різні питання, які не пов'язані між собою. Тому територіальний центр комплектування та соціальної підтримки не має права відмовляти в прийнятті заяви на відстрочку з причин непроходження ВЛК. Про це розповіла адвокатка Дар'я Тарасенко.

"Оформлення відстрочки і проходження ВЛК — два різні не пов'язані між собою питання, хоча іноді вони можуть збігатись у часі", — відмітила вона.

Фахівчиня зазначила, що єдиною причиною, з якої в прийнятті заяви може бути відмовлено — це непред'явлення паперового або електронного військово-облікового документа. Навіть неповний пакет документів не може бути підставою для відмови у прийнятті заяви.

Комісія також не має права відмовляти в наданні відстрочки через відсутність актуального висновку ВЛК й не може зупиняти розгляд заяви про надання відстрочки до завершення процедури проходження ВЛК.

"Натомість ТЦК та СП може направити на ВЛК після прийняття заяви на відстрочку (але до завершення розгляду заяви) — але лише тих, хто є обмежено придатним або тимчасово непридатним зі спливом строку тимчасової непридатності", — додала Дар'я Тарасенко.

Зазначимо, що право на відстрочку від мобілізації мають деякі категорії населення. Ті, хто не підпадають під дію норм законодавства, в лютому 2025 втратять його.

Додамо, що деякі категорії населення можуть автоматично продовжити відстрочку. Однак фахівці радять не покладатись на статус "автоматично" і подавати заявки самостійно.