Термін проходження ВЛК для обмежено придатних продовжать на три місяці: коли треба йти до лікарів

Багато обмежено придатних до служби в ЗСУ не встигли пройти військово-лікарську комісію в строк — до 4 лютого. За словами нардепа Федора Веніславського, Рада розглядатиме питання продовження термінів до початку травня.

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Більшість обмежено придатних до служби в армії українців не встигли пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 лютого. Верховна Рада найближчим часом продовжить цей термін ще на три місяці, до 5 травня, заявив на брифінгу народний депутат від партії "Слуга народу", член комітету з нацбезпеки і оборони Федір Веніславський.

Федір Веніславський констатував проблеми з чергами на ВЛК

Нардепи профільного комітету, за його словами, на закритих засіданнях розглядали динаміку, статистику і причини непроходження українцями ВЛК. Веніславський вважає, що в цьому плані є і суб'єктивні причини.

"Наші громадяни, всі ми відкладаємо на останні дні того чи іншого терміну, думаємо, що встигнемо. Потім черги, фізично не встигаємо", — додав політик.

Об'єктивні причини, як каже Веніславський, полягають у "некоректному забезпеченні комунікаційної рамки" за сигналами для обмежено придатних. Людям не сказали, чи потрібно їм самостійно приходити, чи чекати на повістку.

Нардеп констатував проблеми з чергами на ВЛК, але це питання вирішує Міноборони України шляхом запровадження електронних механізмів запису на військово-лікарські комісії.

Вищевказані проблеми призвели до того, що менше половини обмежено придатних громадян України отримали направлення і розпочали процедури. Нюанси є і з юридичного погляду: невиконання вимог закону є порушенням правил військового обліку, що загрожує адміністративною відповідальністю, зауважив він.

"Ухвалено рішення розглянути законопроєкт і продовжити термін. Щоб не притягувати до адмінвідповідальності", — підсумував депутат.

Нагадаємо, Верховна Рада не змогла розглянути законопроєкт про продовження термінів проходження ВЛК для обмежено придатних. Останній день минув ще 4 лютого.

Юристи говорили, що ТЦК не можуть відмовити військовозобов'язаним у прийнятті заяви на відстрочку від служби, якщо вони не пройшли ВЛК.