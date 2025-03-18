Служба за ініціативою "Контракт 18-24": Міноборони представило покроковий алгоритм

Першим кроком є подання заяви до рекрутингового центру або в електронній формі до "Резерв+". Потім — проходження ВЛК та укладення контракту, після чого військовослужбовці мають пройти підготовку. У Міноборони наголосили, що без завершення повного курсу підготовки відправляти бійців на передову категорично заборонено.

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У лютому 2024 року Міністерство оборони України запустило програму "Контракт 18-24" — добровільну ініціативу для українських громадян у віці від 18 до 24 років, яка передбачає службу в Силах оборони на термін один рік. У зв'язку з цим оборонне відомство надало покроковий алгоритм залучення на військову службу, а також роз'яснило деякі деталі.

Фото: Міноборони України

Процедура оформлення контракту

Охочі укласти контракт можуть подати заяву до рекрутингових центрів або підрозділів військових частин як у паперовій, так і в електронній формі. Електронну заявку можна оформити через особистий кабінет у застосунку "Резерв+".

Зміст заяви:

Персональні дані (ПІБ, дата народження тощо).

Обрана військова частина і штатна посада.

Інформація про бажане місце проходження медичного огляду.

Контактні дані (телефон, e-mail).

Після подання кандидат проходить співбесіду з представником рекрутингового підрозділу, за підсумками якої ухвалюють рішення протягом трьох робочих днів.

У разі ухвалення позитивного рішення командир військової частини надає кандидату перелік документів, які необхідно мати для оформлення, та організовує проходження ВЛК.

У разі відмови кандидат отримує повідомлення із зазначенням причини.

Проходження медичної комісії (ВЛК)

Кандидати мають право на позачергове проходження медичного огляду у військових комісаріатах і медичних установах, що беруть участь у програмі державних гарантій. Огляд можна пройти у зручний час і в обраному закладі. Усі необхідні довідки надаються безоплатно.

Укладення контракту та умови служби

Придатні до служби кандидати укладають річний контракт із командуванням військової частини. Обов'язковою умовою є участь у бойових діях протягом щонайменше шести місяців.

Військово-облікові спеціальності (ВОС), доступні за контрактом:

ВОС 100: стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар.

ВОС 102, 103: помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник.

ВОС 106: розвідник, старший розвідник.

Після підписання контракту військовослужбовець призначається на посаду і забезпечується всіма необхідними видами постачання. Роботодавець і територіальний центр комплектування повідомляються про зарахування громадянина на службу.

Фінансове забезпечення

200 000 грн — протягом п'яти робочих днів після підписання контракту.

300 000 грн — після завершення підготовки та початку виконання бойових завдань.

500 000 грн — після закінчення контракту та виконання всіх зобов'язань.

Додатково виплачується щомісячне грошове забезпечення та надбавки за участь у бойових діях.

Підготовка та служба

Перед направленням у зону бойових дій контрактники проходять посилену підготовку:

Базовий курс — 45 діб.

Професійна підготовка — 14 діб.

Курс адаптації в частині — 14 діб.

У Міноборони наголосили, що відправляти військовослужбовців у зону бойових дій без завершення повного курсу підготовки категорично заборонено.

Після підготовки та адаптації військовослужбовець починає службу в обраній частині. З цього моменту його залучають для виконання бойових або спеціальних завдань, про що оголошують окремим наказом командира військової частини.

Після закінчення терміну дії річного контракту та видання наказу про виключення зі списків особового складу військовослужбовець за умови виконання всіх зобов'язань за контрактом отримує останню частину грошової винагороди, а також отримує право на оформлення пільгової іпотеки з нульовою ставкою, а також право вільного виїзду за кордон.

Раніше представник міністерства оборони України Дмитро Лазуткін детально розповів про умови, які пропонуються новобранцям за програмою "Контракт 18-24".

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