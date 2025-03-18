Служба по инициативе "Контракт 18-24": Минобороны представило пошаговый алгоритм

Первым шагом является подача заявления в рекрутинговый центр или в электронной форме в "Резерв+". Затем — прохождение ВЛК и заключение контракта, после чего военнослужащие должны пройти подготовку. В Минобороны подчеркнули, что без завершения полного курса подготовки отправлять бойцов на передовую категорически запрещено.

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В феврале 2024 года Министерство обороны Украины запустило программу "Контракт 18-24" — добровольную инициативу для украинских граждан в возрасте от 18 до 24 лет, предусматривающую службу в Силах обороны на срок один год. В этой связи оборонное ведомство предоставило пошаговый алгоритм привлечения на военную службу, а также разъяснило некоторые детали.

Фото: Минобороны Украины

Процедура оформления контракта

Желающие заключить контракт могут подать заявление в рекрутинговые центры или подразделения воинских частей как в бумажной, так и в электронной форме. Электронную заявку можно оформить через личный кабинет в приложении "Резерв+".

Содержание заявления:

Персональные данные (ФИО, дата рождения и т.д.).

Выбранная воинская часть и штатная должность.

Информация о предпочтительном месте прохождения медицинского осмотра.

Контактные данные (телефон, e-mail).

После подачи кандидат проходит собеседование с представителем рекрутингового подразделения, по итогам которого принимается решение в течение трех рабочих дней.

В случае принятия положительного решения командир воинской части предоставляет кандидату перечень документов, которые необходимо иметь для оформления, и организовывает прохождение ВЛК.

В случае отказа кандидат получает уведомление с указанием причины.

Прохождение медицинской комиссии (ВЛК)

Кандидаты имеют право на внеочередное прохождение медицинского осмотра в военных комиссариатах и медицинских учреждениях, участвующих в программе государственных гарантий. Осмотр можно пройти в удобное время и в выбранном учреждении. Все необходимые справки предоставляются бесплатно.

Заключение контракта и условия службы

Пригодные к службе кандидаты заключают годовой контракт с командованием воинской части. Обязательным условием является участие в боевых действиях в течение минимум шести месяцев.

Военно-учетные специальности (ВОС), доступные по контракту:

ВОС 100: стрелок, старший стрелок, стрелок-снайпер, стрелок-санитар.

ВОС 102, 103: помощник гранатометчика, гранатометчик, старший гранатометчик.

ВОС 106: разведчик, старший разведчик.

После подписания контракта военнослужащий назначается на должность и обеспечивается всеми необходимыми видами снабжения. Работодатель и территориальный центр комплектования уведомляются о зачислении гражданина на службу.

Финансовое обеспечение

200 000 грн — в течение пяти рабочих дней после подписания контракта.

300 000 грн — после завершения подготовки и начала выполнения боевых задач.

500 000 грн — по окончании контракта и выполнении всех обязательств.

Дополнительно выплачивается ежемесячное денежное довольствие и надбавки за участие в боевых действиях.

Подготовка и служба

Перед направлением в зону боевых действий контрактники проходят усиленную подготовку:

Базовый курс — 45 суток.

Профессиональная подготовка — 14 суток.

Курс адаптации в части — 14 суток.

В Минобороны подчеркнули, что отправлять военнослужащих в зону боевых действий без завершения полного курса подготовки категорически запрещено.

После подготовки и адаптации военнослужащий начинает службу в выбранной части. С этого момента он привлекается для выполнения боевых или специальных задач, о чем объявляется отдельным приказом командира воинской части.

По истечении срока действия годового контракта и издания приказа об исключении из списков личного состава военнослужащий при условии выполнения всех обязательств по контракту получает последнюю часть денежного вознаграждения, а также получает право на оформление льготной ипотеки с нулевой ставкой, а также право свободного выезда за границу.

Ранее представитель министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин подробно рассказал об условиях, которые предлагаются новобранцам по программе "Контракт 18-24".

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